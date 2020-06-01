به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله علیرضایی فرماندار شهرستان آوج در دیدار با رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی این شهرستان که عصر یکشنبه در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی در هر جامعه‌ای است و برای ترویج آن باید سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی کرد.

وی افزود: برای ترویج و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه، استفاده از ظرفیت خیرین و نخبگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و شهرستان آوج ظرفیت‌های خوبی در این زمینه دارد.

فرماندار شهرستان آوج گفت: شناسایی، حمایت و پشتیبانی از شخصیت‌های فرهنگی و هنری، نخبگان و نویسندگان می‌تواند فضای اجتماعی شهرستان را تلطیف کرده و منجر به ارائه یک الگوی مناسب برای نسل جوان باشد.

علیرضایی در ادامه بر تقویت کتابخانه های مدارس روستایی تاکید کرد و از شهرداران خواست تخصیص سهم یک درصد درآمدهای شهرداری به کتابخانه های عمومی را مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند.

وی در ادامه برنامه ریزی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری نشست‌های تخصصی و دیدار با شخصیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان را ضروری دانست.

