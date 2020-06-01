به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» قطر، خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که چهار کشور ازبکستان، قطر، عربستان و هند برای میزبانی در جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا درخواست داده‌اند.

طبق ادعای این روزنامه، کشورهای دیگر هنوز هم فرصت دارند که برای میزبانی درخواست بدهند چرا که فدراسیون ایران تمایل خود را برای میزبانی اعلام کرده بود. همچنین عراق و اردن هم دنبال میزبانی مشترک در این مسابقات بوده‌اند.

دوره قبلی این مسابقات در کشور امارات برگزار شد و تیم ملی قطر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. دوره بعدی این مسابقات (۲۰۲۳) به میزبانی چین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که در حکم مسابقات انتخابی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا هم هست، وضعیت خوبی ندارد و با ۶ امتیاز بعد از عراق و بحرین در رده سوم گروه C قرار دارد.