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۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۱۶

نام ۴ کشور اعلام شد؛

چرا نام ایران در میان گزینه‌های میزبانی جام ملت‌های آسیا نیست؟

چرا نام ایران در میان گزینه‌های میزبانی جام ملت‌های آسیا نیست؟

اسامی چهار کشور خواهان برگزاری جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا رسما اعلام شد که در میان این اسامی فعلا نامی از ایران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» قطر، خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که چهار کشور ازبکستان، قطر، عربستان و هند برای میزبانی در جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا درخواست داده‌اند.

طبق ادعای این روزنامه، کشورهای دیگر هنوز هم فرصت دارند که برای میزبانی درخواست بدهند چرا که فدراسیون ایران تمایل خود را برای میزبانی اعلام کرده بود. همچنین عراق و اردن هم دنبال میزبانی مشترک در این مسابقات بوده‌اند.

دوره قبلی این مسابقات در کشور امارات برگزار شد و تیم ملی قطر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. دوره بعدی این مسابقات (۲۰۲۳) به میزبانی چین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که در حکم مسابقات انتخابی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا هم هست، وضعیت خوبی ندارد و با ۶ امتیاز بعد از عراق و بحرین در رده سوم گروه C قرار دارد.

کد مطلب 4938867

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
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      مگر قرار بود با این همه امکانات ورزشی و مدیریت درست که در لیگ هایمان اجرا می کنیم اسممان در لیست هم باشد چه غلط زیادی

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