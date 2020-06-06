امتحانات پایه نهم در هرمزگان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رکن الدینی بیان داشت: امتحانات دانشآموزان پایه نهم متوسطه در هرمزگان از ١٨ خرداد غیر حضوری برگزار میشود.
وی عنوان کرد: این تصمیم در راستای حفظ سلامتی دانشآموزان و رفع دغدغه و نگرانی خانوادهها با توجه به شیوع بیماری کرونا در استان، اتخاذ شده است.
رکن الدینی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه، لازم به ذکر است که این امتحانات به صورت نهایی و همزمان در سراسر کشور برگزار میشود و امکان برگزاری غیرحضوری آن وجود ندارد.
وی افزود: بر این اساس امتحانات پایه دوازدهم در هرمزگان به صورت حضوری و با رعایت دقیق تمامی پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در راستای حفظ سلامتی دانشآموزان برگزار خواهد شد.
نظر شما