پایان کار خانه کتاب پس از ۲۷ سال در هفته پرخبر جوایز ادبی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش «یکهفته با کتاب» اینهفته، ۱۰ خبری است و نکته بارزش، تعداد زیاد خبرهای مربوط به جوایز ادبی کشور است؛ از اعلام نامزدها گرفته تا اختتامیه و معرفی برگزیدهها تا تمدید مهلت برای شرکت.
مهمترین خبر اینهفته مربوط به یکی از موسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است که اینهفته پس از ۲۷ سال به ایستگاه پایانی رسید. روز سهشنبه اینهفته با برگزاری مراسم تکریم نیکنام حسینیپور، پرونده فعالیتهای موسسه خانه کتاب که از سال ۷۲ تاسیس شده بود، بسته شد. اینخبر را بهعنوان، اولین خبر گزارش مرور میکنیم. اما در ادامه اخباری از کتابخانه ملی و جوایز ادبی کشور داریم.
جشنوارههای داستانکوتاهِ خاتم و قرنطینه بیمرز، جشنواره شعر دانشجویی و جوایز ادبی فرشته، واو، ارغون و احمد محمود از جملهرویدادهایی هستند که گزارش اینهفته، اخباری را از آنها مرور میکنیم. اینخبرها درباره تمدید مهلت، انتشار فراخوان، اعلام نامزدها و برگزیدههای اینجشنوارهها و جوایز هستند.
تنها خبر بینالمللی گزارش هم مربوط به پرفروششدن کتابهای مربوط به تبعیض نژادی در کشور آمریکاست که با توجه به ناآرامیهای یکهفته پیشِ اینکشور و کشتهشدن جورج فلوید شاهدش هستیم.
در ادامه مشروح گزارش اخبار برگزیده حوزه کتاب و نشرِ سومین هفته خرداد ۹۹ را از نظر میگذرانیم؛
خداحافظی حسینیپور و پایان کتاب خانه کتاب
مراسم تکریم و تودیع نیکنام حسینیپور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، روز سهشنبه اینهفته ۲۰ خرداد در سرای کتاب اینموسسه برگزار شد. بهاینترتیب با رفتن حسینیپور بهعنوان آخرین مدیرعامل موسسه خانهکتاب، اینموسسه بهعلت ساماندهی مؤسسات زیرمجموعه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در قالب یکمؤسسه فراگیر، پس از ۲۷ سال به پایان راه خود رسید.
انتقال تجربیات کتابخانه ملی به کتابخانههای ملی لبنان
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگویی که اینهفته با جلنار عطوی سعد رئیس کتابخانه ملی لبنان داشت، ضمن تشریح فعالیت حوزههای کتابداری و اسناد، نسبت به تبادل تجربیات و همکاری کتابخانههای ملی دو کشور اعلام آمادگی کرد.
انتشار فراخوان جشنواره خاتم
فراخوان ششمین دوره جشنواره داستان کوتاه و روایت داستانی خاتم، ویژه پیامبر رحمت هم اینهفته منتشر شد. مهلت ارسال آثار به اینجشنواره، ۳۰ دی ۹۹ است و آئین اختتامیه و تقدیم جوایز آن اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
انتشار فراخوان جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بیمرز
نخستین جشنواره فرهنگی داستان کوتاه «قرنطینه بیمرز» ویژه دانش آموزان ایرانی ساکن در ایران و دیگر کشورهای جهان، اینهفته فراخوان داد. اینجشنواره برای نخستین بار باهدف جمع آوری داستانهای کوتاه گروه سنی (۷ تا ۱۸) دانش آموزان ایرانی در تمام جهان با موضوعات مرتبط ایام قرنطینه و اهداف دیگری چون کشف استعدادهای برتر نویسندگی و بهبود آموزشهای زبانی و ادبی و بسط توسعه فنون و تکنیکهای داستان نویسی برگزار میشود.
تمدید مهلت شرکت در جشنواره ملی شعر دانشجویی
طبق خبری که اینهفته منتشر شد، مهلت شرکت در نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی تا پایان خرداد تمدید شد. اختتامیه اینرویداد نیز ۱۰ تیر بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
معرفی داوران جایزه ادبی فرشته
داوران جایزه ادبی فرشته که امسال، ششمین دوره خود را پشت سر میگذارد، روز دوشنبه ۱۹ خرداد معرفی شدند. طبق خبری که در اینباره منتشر شد، علی خدایی، ناهید طباطبایی و عالیه عطایی بهعنوان اعضای هیات داوران ایندوره جایزه مذکور انتخاب شدند. همچنین حسن محمودی، مهدی افروزمنش و کاوه فولادینسب بهعنوان اعضای هیات انتخاب اینجایزه فرشته معرفی شدند.
معرفی راهیافتگان به مرحله داوری جایزه ارغوان
طبق خبر دیگری که اینهفته درباره جوایز ادبی منتشر شد، هیئت انتخاب سومین دوره جایزه ارغوان، اسامی داستانهای راهیافته به مرحله داوری اینجایزه را منتشر کرد. بهاینترتیب اعضای اینهیئت انتخاب با بررسی ۶۰۰ داستان، اسامی ۳۰ اثر راهیافته به مرحله داوری را اعلام کردند.
معرفی نامزدهای بخش رمان جایزه احمد محمود
نامزدهای سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود در بخش رمان روز سهشنبه اینهفته معرفی شدند. سومین دوره اینجایزه که بنا بود زمستان گذشته برگزار شود، بهدلیل وقایع متعدد و سپس همهگیری ویروس کرونا به تعویق افتاده است.
معرفی بهترین رمان متفاوت سال ۹۷
هیئت داوران جایزه ادبی واو هم اینهفته رمان «تراتوم» نوشته رویا دستغیب را بهعنوان برگزیده شانزدهمین دوره خود معرفی کرد. همچنین نشر افق برای چاپ این رمان به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت سال ١٣٩٧ برگزیده شد.
پرفروششدن کتابهای روشنگر درباره تبعیض نژادی در آمریکا
طبق اخباری که در رسانههایی چون رویترز منتشر شدهاند، در هفته اخیر، با ادامه اعتراض سراسری آمریکا به سیستم خشونت سازمانیافته علیه سیاهپوستان، فروش کتابهایی که در این زمینه منتشر شدهاند، افزایش قابل توجهی یافته است.
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