صانعی: از استقلال و پرسپولیس در فوتسال تضمین بگیرند

علی صانعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برنامه‌های تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران گفت: دستورالعمل شروع تمرینات داده شده ولی هنوز اجرایی نشده است. اولویت در حال حاضر با تیم ملی بزرگسالان است. من شب گذشته با آقای پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال هم صحبت کردم که تأکید داشت پروتکل‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران ادامه داد: ما برنامه‌هایمان را تا پایان فصل ارائه داده‌ایم. طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر موقع مجوز داده شد، تمرینات را شروع کنیم. البته هنوز کار بدنسازی بازیکنان را از طریق اینترنت و در یک گروه ۳۵ نفره زیر نظر داریم. این حداکثر کاری است که می‌توانیم انجام دهیم تا بازیکنان حداقل ۵۰ درصد آمادگی خود را حفظ کنند.

صانعی در پاسخ به این سؤال که آیا مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال جوانان قهرمانی آسیا در تاریخ معین (۲۳ مهر تا ۴ آبان) برگزار می‌شود؟ تأکید کرد: شک دارم که این اتفاق بیفتد چون در آبان ممکن است دوباره پیک ویروس کرونا را داشته باشیم. از سوی دیگر، شنیده می‌شود ممکن است جام ملت‌های فوتسال آسیا هم در آبان برگزار شود. در چنین شرایطی ممکن است تاریخ بازی‌های جوانان عوض شود و کمی جلو یا عقب‌تر برود.

وی درباره میزبان این مسابقات یادآور شد: هنوز نه برای مرحله مقدماتی و نه برای مرحله نهایی میزبان تعیین نشده است. ایران درخواست میزبانی در مرحله مقدماتی را داده است ولی ابتدا باید تاریخ این مسابقات مشخص شود. مرحله نهایی هم که قرار بود حدوداً اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شود، ممکن است به تعویق بیفتد چون مسابقات فوتسال بانوان را هم عقب‌تر برده‌اند.

پیشکسوت فوتسال ایران همچنین در خصوص احتمال تیمداری استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر فوتسال گفت: اگر قرار است این دو تیم مثل گذشته وارد فوتسال شوند، کمکی به فوتسال نمی‌کنند. استقلال و پرسپولیس نباید به صورت موقت یا یکی، دو سال وارد فوتسال شوند بلکه باید به معنای واقعی باشگاهداری در فوتسال تیمداری کنند و از آنها تضمین‌های لازم گرفته شود. این‌طور نباشد که یکی، دو سال بیایند و بروند.