احداث شهر فرودگاه بین المللی کاشان با سرمایه گذاری بخش خصوصی

سیدمسعود مسعودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث شهر فرودگاهی بین المللی کاشان با مشارکت سرمایه گذاری خصوصی احداث می‌شود، اظهار داشت: این مهم در صورت حصول توافقات لازم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این شهر فرودگاهی با نام شهید مصطفی احمدی روشن در ضلع شمالی فرودگاه کاشان و در زمینی به وسعت حدود ۴۱۸ هکتار احداث می‌شود، ابراز داشت: سالن پروازهای داخلی و خارجی، مارکت، سالن اجلاس، هتل و غیره از جمله بخش‌های این شهر فرودگاهی بین المللی است.

مدیرعامل فرودگاه کاشان با اشاره به اینکه احداث این شهر فرودگاهی گامی مهم در توسعه کاشان است، تصریح کرد: پروژه احداث شهر فرودگاهی بین المللی کاشان در قالب اقدامات توسعه‌ای و فرایندهای عمرانی انجام می‌شود.

وی افزود: در صورت احداث این پروژه علاوه بر افزایش پروازهای فرودگاه کاشان، پذیرای مقاصد پروازی بیشتری خواهیم بود.

آمادگی فرودگاه کاشان برای از سرگیری پروازها به مشهد مقدس

وی با بیان اینکه فرودگاه کاشان آمادگی لازم برای از سرگیری پروازهای خود به مشهد مقدس را دارد، خاطرنشان کرد: در صورت استقبال مردم از این پروازها این مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی می‌شود.