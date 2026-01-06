پروازهای ۲ هفته اخیر فرودگاه کاشان بیش از ۹۵ درصد ضریب اشغال داشت

محمدسامان عمرانی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه‌اندازی پروازهای فرودگاه کاشان از سوم دی ماه باوجود شرایط فصلی کاهش سفر، استقبال شهروندان از این پروازها بسیار خوب بوده و طی دو هفته اخیر ضریب اشغال صندلی بالای ۹۵ درصد را شاهد بودیم.

وی ابراز کرد: همکاری دفاتر گردشگری سطح شهر در ارائه بسته‌های متنوع خدمات سفر به صورت اقساطی یا تخفیفی باعث جذب شهروندان شده است.

مدیرعامل فرودگاه کاشان تصریح کرد: فروش بلیط هم از طریق دفاتر گردشگری سطح شهر و هم سکوهای خرید برخط بلیط هواپیما در سطح کشور مقدور است.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی پروازها در هر مسیری نیازمند پیگیری‌ها و هماهنگی‌های فراوانی همراه با برنامه ریزی دقیق و منسجم با تعاملات بین بخشی است.

عمرانی مجرد با قدردانی از همکاری مسئولین شهری، نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس، سازمان هواپیمایی کشوری و غیره عنوان کرد: علاوه بر ایفای نقش مهم بخش خصوصی، عملکرد آژانس‌های شهر نیز در رونق دوباره پروازهای فرودگاه کاشان تأثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: نگاه توسعه محور شهردار کاشان به این زیرساخت اساسی و بزرگ هم در برقراری پروازها نقش تعیین کننده داشته است.

مدیرعامل فرودگاه کاشان با تأکید بر اینکه فرودگاه دروازه ورودی شهر است و وجود آن می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند، گفت: این اتفاق می‌تواند موجب توسعه و آبادانی شهر و همچنین عملیاتی شدن ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی منطقه و ارتقای دیگر زیرساخت‌ها نیز شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی و تولیدی کاشان و همچنین ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد: بر این اساس در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پروازهای باری از کاشان هستیم که بتوانیم به صنعتگران در این زمینه کمک کنیم.

عمرانی مجرد با بیان اینکه عملیاتی نگه داشتن فرودگاه کاشان در فصل زمستان با توجه به بارندگی‌های هفته‌های اخیر کار دشواری بود، گفت: این اقدام در شرایط کاهش دید افقی به عنوان یکی از پارامترهای اصلی پرواز ایمن در زمان مقرر و بواسطه تجهیز فرودگاه و تلاش همکاران انجام شد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مسافران فرودگاه کاشان را افراد میانسال به بالا تشکیل می‌دهند، افزود: علاوه بر امکانات مختلفی برای خدمت رسانی برای افراد توانیاب در فرودگاه فراهم شده است.