فدراسیون شنا به شدت از «کرونا» آسیب دید/ اجاره بها را نگرفتند

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبعات شیوع ویروس کرونا گفت: یکی از فدراسیون‌هایی که از ویروس کرونا به شدت آسیب دید فدراسیون شنا بود. در حال حاضر ملی پوشان با پرداخت و تهیه بلیت در استخر روباز شیرودی شنا می‌کنند. علی نژاد همیشه به کمک کرده است و هنوز صحبتی در این زمینه با او نداشته ایم اما در تلاشیم تا سانسی را برای تمرین شناگران داشته باشیم.

رضوانی ادامه داد: ان شالله تمرینات ملی پوشان در استخر آزادی شروع خواهد شد. صد در صد در هفته جاری این اتفاق خواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعطیلی استخرها مشکلی برای پرداخت اجاره استخرها داشته اند یا خیر؟ گفت: طبق دستوری که وزیر ورزش صادر کرد شرکت توسعه و تجهیز فشاری برای پرداخت اجاره بها به فدراسیون وارد نکرده است چرا که به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده‌ای از استخرها نشد.

رضوانی درباره زمان بازگشایی استخرها برای عموم گفت: استفاده از استخرها برای عموم در مناطق سفید روباز و سرپوشیده، در مناطق زرد استخر روباز بازگشایی شده است اما بحث استخر سرپوشیده در مناطق زرد و قرمز متفاوت است. استخر آزادی را نیز نمی‌توان با استخرهای خصوصی مقایسه کرد. شرایط استخر در فصل تابستان که هوا گرم است متفاوت است و مسئولیت دارد اگر مشکلی پیش آید ستاد کرونا مسئول است به همین دلیل باید دقت بیش‌تری به خرج دادتا با درایت و همفکری صورت گیرد.