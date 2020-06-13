احمد ساعتچیان بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قبل از همه‌گیری بحران کرونا قرار بود سال جدید در نمایشی به کارگردانی اصغر نوری بازی کنم که با شرایط پیش آمده تکلیف اجرا مشخص نیست. این نمایش برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر نوبت اجرا داشت.

وی درباره اجرای تئاتر به‌صورت آنلاین و برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی آموزشی در فضای مجازی بیان کرد: اجرای تئاتر آنلاین با ذات زنده بودن تئاتر منافات دارد و در روزهایی هم که نمایش‌هایی به صورت آنلاین و در فضای مجازی اجرا می‌شد دیدیم که زیرساخت‌ها برای چنین رویکردی زیاد فراهم نیست و مدام با قطعی و یا سرعت کم اینترنت مواجه می‌شدیم و ارتباط مخاطبان با نمایش از دست می‌رفت. نکته دیگر غیر از کیفیت خود نمایش‌ها این است که باید به چگونگی ضبط و تصویربرداری آنها هم توجه شود وگرنه اینکه هرکس در خانه‌اش از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی بخواهد با مخاطبان ارتباط برقرار کند که نمی‌توان نامش را تئاتر آنلاین گذاشت.

این بازیگر تئاتر یادآور شد: البته تا یک ماه قبل که مردم به ضرورت در قرنطینه به سر می‌بردند طرح اجرای تئاتر آنلاین مثل کنسرت‌های آنلاین می‌توانست باعث سرگرم شدنشان در منزل شود. معتقدم جدای از مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که برای چنین طرحی وجود دارد ما هنوز در آزمون و خطا به سر می‌بریم و اصل مطلب با مشکل مواجه است.

بازیگر نمایش «تراس» ادامه داد: البته معتقدم برگزاری نشست‌های تخصصی و کلاس‌های آموزشی به صورت آنلاین می‌تواند مفیدتر از تئاتر آنلاین باشد چرا که فرصتی فراهم می‌کند تا علاقه مندانی که به مباحث آموزشی دسترسی کمتری دارند و یا در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند، بتوانند به دانششان بیفزایند. در همین زمینه من در چند نشست تخصصی درباره مباحث تئوریک بازیگری به صورت مجازی شرکت کردم که تجربه خوشایندی بود و مخاطبان هم در مباحث مورد بحث مشارکت می‌کردند و از این طریق توانستم با هنرمندانی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند بحث و گفتگو کنم و دغدغه‌هایشان را بشنوم.

ساعتچیان متذکر شد: برگزاری چنین نشست‌هایی این فرصت را فراهم می‌آورد تا به جزئیاتی که در کتاب‌ها و یا کلاس‌های آموزشی پرداخته نمی‌شود، بپردازیم. در همین راستا قرار است دوشنبه ۲۶ خرداد در فضای لایو اینستاگرام با منوچهر اکبرلو که منتقد، مدرس و تئاتربین حرفه‌ای است نشستی چالشی با موضوع آسیب شناسی بازیگری داشته باشیم. از آنجا که عمده فعالیت من در زمینه بازیگری است تلاش دارم در این نشست در مورد مساله‌ای که در آن تخصص دارم، صحبت کنم. همچنین امروز شنبه ۲۴ خرداد نیز نشست دیگری درباره سینما با عنوان «مبانی نقد فیلم زیباشناسی و آسیب شناسی» با سعید عقیقی منتقد سینما خواهم داشت.

وی در پایان صحبت‌هایش درباره بازگشایی سالن‌های تئاتر عنوان کرد: معتقدم همچنان شرایط برای آغاز اجراهای تئاتری فراهم نیست چون حتی در صورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بخش عمده‌ای از مخاطبان همچنان ترجیح می‌دهند تا خودشان را در معرض بیماری قرار ندهند از همین رو برای صندلی‌های خالی که نمی‌توان تئاتر اجرا کرد. فضای محدود و کوچک پشت صحنه تئاترها هم باعث می‌شود عوامل نمایش نتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در نهایت گروه‌ها متضرر می‌شوند بنابراین خود من ترجیح می‌دهم در این شرایط فعلاً کار نکنم.