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۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۱۶

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی:

راه اندازی قطار گردشگری تبریز به مراغه ضروری است

راه اندازی قطار گردشگری تبریز به مراغه ضروری است

تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی گفت: راه اندازی قطار گردشگری تبریز به مراغه به صورت یکبار در هفته بسیار ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده روز چهارشنبه در دیدار با فرماندار مراغه گفت: حفظ آثار و در حاشیه نماندن، خطوط قرمز میراث بوده و برای سرمایه‌گذاران در این حوزه نحوه حضور و فعالیت کاملاً مشخص است و بخش خصوص که تمایل به حضور در این حوزه دارد باید براساس معیارها حرکت کند.

وی افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد پروژه‌های سرمایه گذاری در مراغه با مشکل تغییر کاربری مواجه هستند و باید زمینه را با همکاری‌های لازم و رعایت اصول فنی برای سرمایه گذاران فراهم کنیم.

وی گفت: تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها برای تبدیل شدن مراغه به مرکزی برای سرمایه گذاری گردشگری فراهم است و میراث فرهنگی استان با تمام توان از فعالان این عرصه حمایت خواهد کرد.

حمزه زاده ادامه داد: راه اندازی قطار گردشگری تبریز به مراغه به صورت یکبار در هفته بسیار ضروری است و اقداماتی از این قبیل در تبدیل مراغه به مقصد گردشگری می‌تواند مؤثر باشد.

وی افزود: جای خالی جشنواره ملی سالیانه در تقویم رویدادهای کشوری با داشتن پتانسیل‌های بسیار در شهرستان مراغه به شدت احساس می‌شود و تمامی دستگاه‌ها باید برای فراهم ساختن این امکان پای کار آیند.

وی به پروژه‌های میراثی مراغه اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مسجد زری (ضریر)، کلیسا و حاجی غفار سه پروژه میراثی شهرستان مراغه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ الی ۹۰ درصد هستند که امیدواریم امسال به بهره برداری برسند.

کد مطلب 4946761

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