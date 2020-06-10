به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر چهارشنبه در دیدار خیرین مدرسه‌ساز استان همدان با وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی پولی که دارند هم خود از آن استفاده می‌کنند و هم دیگران از آن بهره‌مند می‌شود که مصداق این افراد خیرین هستند، گفت: برخی وجودشان پر خیر و برکت و رحمت است و برای جامعه مظهر رحمانیت و خیر رسانی است.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه قدم گذاشتن در مسیر خیر خدمت‌رسانی رسانی توفیق بزرگی است که نصیب انسان می‌شود، عنوان کرد: کار خیرین مدرسه‌ساز باعث علم و علم‌آموزی است.

وی بابیان اینکه ممکن است فردی اهل خیر باشد و به فقیری خدمت‌رسانی کند و فردی نان یک شب فقیر را بدهد اما گاهی مدرسه‌ای ساخته می‌شود که ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پرفسورها، فقیهان و دانشمندان زیادی در آن تربیت می‌شود، گفت: وجود برخی‌ها در جامعه مثل باران و باعث خیر و رحمت است.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه بسیاری که در این مدارس تربیت می‌شوند و خیرشان در جامعه اسلامی به دیگران می‌رسد از آن خیر نصیب خیرین مدرسه‌ساز هم می‌شود، گفت: بدون توفیق الهی نمی‌توان در مسیر خیر قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه انسان هر هدفی داشته باشد به آن خواهد رسید، افزود: ممکن است هدف ابدی باشد و به آن برسیم و ممکن است هدف زودگذر باشد و چند صباحی به آن برسیم اما ماندگار نباشد ولی کار خیر ماندگار است چون اخلاص در آن وجود دارد.

آیت الله شعبانی از وزیر آموزش و پرورش به دلیل راه‌اندازی پویش «آجر به آجر» قدردانی کرد و آن را زمینه ساز انجام کار خیر برشمرد و گفت: مردم استان همدان خیر هستند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه مردم ما از گذشته پیشینه خیررسانی را داشته‌اند و این موضوع در فرهنگ امروز ما اثرگذار است، از مردم برای شرکت در پویش «آجر به آجر» دعوت کرد.

وی به علم دوستی مردم استان همدان اشاره کرد و افزود: استان همدان بوعلی سینایی که مظهر عقل و باباطاهری که مظهر عرفان است دارد و این شهر تلفیقی از مظهر عقل و عشق است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه استان همدان قابلیت خوبی دارد و علم دوستی مردم آن در عرصه مدرسه‌سازی موج می‌زند، گفت: خیرین مدرسه‌ساز باید لذت مدرسه سازی به خصوص در مناطق پایین شهر را تبلیغ کنند.