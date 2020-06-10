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۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۲۲

امام جمعه همدان:

خیرین مدرسه‌ساز لذت مدرسه سازی در مناطق پایین شهر را تبلیغ کنند

خیرین مدرسه‌ساز لذت مدرسه سازی در مناطق پایین شهر را تبلیغ کنند

همدان - امام جمعه همدان گفت: خیرین مدرسه‌ساز باید لذت مدرسه سازی به خصوص در مناطق پایین شهر را تبلیغ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر چهارشنبه در دیدار خیرین مدرسه‌ساز استان همدان با وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی پولی که دارند هم خود از آن استفاده می‌کنند و هم دیگران از آن بهره‌مند می‌شود که مصداق این افراد خیرین هستند، گفت: برخی وجودشان پر خیر و برکت و رحمت است و برای جامعه مظهر رحمانیت و خیر رسانی است.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه قدم گذاشتن در مسیر خیر خدمت‌رسانی رسانی توفیق بزرگی است که نصیب انسان می‌شود، عنوان کرد: کار خیرین مدرسه‌ساز باعث علم و علم‌آموزی است.

وی بابیان اینکه ممکن است فردی اهل خیر باشد و به فقیری خدمت‌رسانی کند و فردی نان یک شب فقیر را بدهد اما گاهی مدرسه‌ای ساخته می‌شود که ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پرفسورها، فقیهان و دانشمندان زیادی در آن تربیت می‌شود، گفت: وجود برخی‌ها در جامعه مثل باران و باعث خیر و رحمت است.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه بسیاری که در این مدارس تربیت می‌شوند و خیرشان در جامعه اسلامی به دیگران می‌رسد از آن خیر نصیب خیرین مدرسه‌ساز هم می‌شود، گفت: بدون توفیق الهی نمی‌توان در مسیر خیر قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه انسان هر هدفی داشته باشد به آن خواهد رسید، افزود: ممکن است هدف ابدی باشد و به آن برسیم و ممکن است هدف زودگذر باشد و چند صباحی به آن برسیم اما ماندگار نباشد ولی کار خیر ماندگار است چون اخلاص در آن وجود دارد.

آیت الله شعبانی از وزیر آموزش و پرورش به دلیل راه‌اندازی پویش «آجر به آجر» قدردانی کرد و آن را زمینه ساز انجام کار خیر برشمرد و گفت: مردم استان همدان خیر هستند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه مردم ما از گذشته پیشینه خیررسانی را داشته‌اند و این موضوع در فرهنگ امروز ما اثرگذار است، از مردم برای شرکت در پویش «آجر به آجر» دعوت کرد.

وی به علم دوستی مردم استان همدان اشاره کرد و افزود: استان همدان بوعلی سینایی که مظهر عقل و باباطاهری که مظهر عرفان است دارد و این شهر تلفیقی از مظهر عقل و عشق است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه استان همدان قابلیت خوبی دارد و علم دوستی مردم آن در عرصه مدرسه‌سازی موج می‌زند، گفت: خیرین مدرسه‌ساز باید لذت مدرسه سازی به خصوص در مناطق پایین شهر را تبلیغ کنند.

کد مطلب 4946766

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