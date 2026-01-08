به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی صبح پنج‌شنبه در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کشور که در سالن جلسات آموزش‌وپرورش گچساران برگزار شد، با اشاره به اهمیت آگاهی و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های علمی جهان اظهار کرد: استفاده از علم بدون آگاهی، می‌تواند به ابزار تخریب و استعمار تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته شرایط بهداشت و سلامت بسیار دشوار بود، افزود: امروز به برکت علم و دانش، مسیرهایی که ماه‌ها زمان می‌برد، در مدت کوتاهی طی می‌شود و این نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده دانایی در زندگی بشر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به خسارت‌های ناشی از جهالت و استعمار تصریح کرد: نادانی سبب می‌شود نعمت‌های الهی در مسیر نادرست به‌کار گرفته شوند و علم به‌جای خدمت به آرامش انسان، به ابزار جنگ و کشتار تبدیل شود.

وی با اشاره به تلفات سنگین جنگ‌های جهانی و جنگ‌های تحمیلی آمریکا علیه ملت‌ها گفت: در جنگ‌های جهانی و همچنین جنگ‌های ویتنام و عراق، ده‌ها میلیون انسان قربانی زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی شدند.

آیت الله حسینی با قدردانی از پیشرفت‌های استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها، آموزش، برق، گاز و آموزش عالی، رشد قابل‌توجهی در استان مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به توسعه فعالیت‌های علمی و دینی خواهران در استان، بیان کرد: امروز چهار تا پنج حوزه علمیه خواهران در استان فعال است که نقش مهمی در تربیت نیروهای علمی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر نوسازی مدارس فرسوده استان گفت: با وجود همه پیشرفت‌ها، همچنان مدارسی داریم که نیاز فوری به بازسازی دارند و از همه خیرین و افرادی که در مسیر مدرسه‌سازی تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.