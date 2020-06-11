۵ هزار واحد مسکن شهری در خراسان جنوبی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح ۳۷ کیلومتر باند دوم راههای استان اظهار کرد: ۹۴۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای راه و راه آهن برای خراسان جنوبی تصویب شده است.
وی با بیان اینکه این اعتبار برای برنامه دوساله بوده است، بیان داشت: تا کنون ۵۴۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه اعتباراتی مورد نیاز تا پایان سال به طرحهای زیربنایی استان اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه عملیات ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی را در خراسان جنوبی آغاز کردیم، بیان کرد: کلید ۵ هزار واحد امروز تحویل میشود و دو هزار نیز قبلاً تحویل افراد شده و سه هزار واحد دیگر هم ظرف دو ماه آینده تمام میشود.
نوبخت از اجرای پنج هزار واحد مسکن شهری برای جوانان این استان نیز خبر داد و افزود: این طرح نیز با همکاری بنیاد مسکن و کمک کمیته امداد برای جوانان اجرا خواهد شد
وی با بیان اینکه برای اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ نفر از طریق نصب پنلهای خورشیدی و سه هزار نفر از طریق رشتههای صنایع دستی در این استان برنامهریزی شده است، گفت: طرح بزرگ ما برای عمران و آبادانی در راستای جهش تولید است که ۷۵ پروژه را تعریف کردهایم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای این ۷۵ پروژه سرمایه گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی خواهیم داشت که و تفاهم نامه آن امروز با استاندار خراسان جنوبی مبادله شد.
نوبخت ادامه داد: از این پس در هر ماه و هر یک از فصول سال جاری شاهد بهره برداری از یکی از طرحهای بزرگ در استان خواهم بود.
وی با بیان اینکه بدون تردید با همه تهدیدهای بدخواهان نظام در سال جاری شاهد افتتاحهای بزرگی برای شکوفایی کشور خواهیم بود، گفت: تحمل تحریمها یکی از هنرهای نظام جمهوری اسلامی ایران به جای عقب نشینی در برابر دشمن بوده است.
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