به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر بروجرد باهدف انتخاب اعضای شورا و بازرسی جمعیت هلال احمر بروجرد برگزار شد.

وی ادامه داد: این انتخاب در روز ۲۳ خردادماه ۹۹ در مکان جمعیت هلال احمر با حضور نجاتگران، اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر و نظارت اعضای هیأت نظارت استان و شهرستان و با رعایت پروتکل‌های اجتماعی برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد افزود: در این انتخابات «سمیه خسروی» به عنوان نفر اول شورای اجرایی و «پدرام الهام»، «مهدی زارعی» و «حمید حسنوند» به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

کرمی اظهار داشت: «علیرضا ملکی» به عنوان بازرس این شورا با کسب حداکثر آرا انتخاب شد.

وی یادآور شد: دو نفر اول عضو شورا جهت شرکت در انتخابات مجامع استانی، به استان معرفی خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: از همه عزیزانی که در این مدت برای هرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات تلاش کردند، اعم از هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات و همه نیروهای جمعیت هلال احمر که به پای صندوق‌های رأی آمدند تشکر می‌کنم.