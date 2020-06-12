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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۵۹

‌پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در بروجرد برگزار شد

‌پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در بروجرد برگزار شد

بروجرد- رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در این شهرستان با حضور اعضای جمعیت هلال احمر بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر بروجرد باهدف انتخاب اعضای شورا و بازرسی جمعیت هلال احمر بروجرد برگزار شد.

وی ادامه داد: این انتخاب در روز ۲۳ خردادماه ۹۹ در مکان جمعیت هلال احمر با حضور نجاتگران، اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر و نظارت اعضای هیأت نظارت استان و شهرستان و با رعایت پروتکل‌های اجتماعی برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد افزود: در این انتخابات «سمیه خسروی» به عنوان نفر اول شورای اجرایی و «پدرام الهام»، «مهدی زارعی» و «حمید حسنوند» به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

کرمی اظهار داشت: «علیرضا ملکی» به عنوان بازرس این شورا با کسب حداکثر آرا انتخاب شد.

وی یادآور شد: دو نفر اول عضو شورا جهت شرکت در انتخابات مجامع استانی، به استان معرفی خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: از همه عزیزانی که در این مدت برای هرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات تلاش کردند، اعم از هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات و همه نیروهای جمعیت هلال احمر که به پای صندوق‌های رأی آمدند تشکر می‌کنم.

کد مطلب 4947817

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