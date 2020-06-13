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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۸:۱۵

مدیرکل هواشناسی گلستان:

پایداری هوای گلستان تا آخر هفته ادامه دارد

پایداری هوای گلستان تا آخر هفته ادامه دارد

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از پایداری جو استان تا آخر هفته خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با استقرار سیستم پر فشار جنب حاره ای در استان و تقویت جریانات جنوبی، در روزهای گذشته شاهد افزایش دمای هوا در استان بودیم و دمای هوای گنبدکاووس در روز جمعه به ۴۲ درجه سانتیگراد رسید.

وی افزود: روند افزایشی دما از امروز (شنبه)، قطع شده ولی مجدداً روز یکشنبه و دوشنبه دمای هوا گرمتر می شود.

داداشی با بیان این که پایداری هوا تا آخر هفته ادامه دارد، گفت: دمای هوای فردا در گرگان به ۳۸ درجه و دمای اینچه برون هم به ۴۰ درجه هم خواهد رسید.

وی با تأکید بر استقرار هوای صاف و گرم در استان، بیان کرد: در ساعاتی از روز شاهد وزش باد خواهیم بود و در روز سه شنبه افزایش ابر در ارتفاعات روی خواهد داد.

کد مطلب 4947842

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