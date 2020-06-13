به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، باجرانگ پونیا دارنده مدال های نقره و برنز جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد جهان گفت: شیوع ویروس کرونا باعث شد تا تمام برنامه های آماده سازی ورزشکاران برای المپیک متوقف شود، اما فرصت بدست آمده این امکان را به من داد تا خود را بهتر بشناسم و بر روی کاستی های خود کار کنم.

وی ادامه داد: پیش از این، حجم تمرینات اجازه نمی‌داد تا وقت این را داشته باشیم که بررسی از وضعیت خود داشته باشیم، اما این فرصت به وجود آمد تا بتوانم تکنیک های خود را تحلیل و راه سرعت بخشیدن به آنرا پیدا کنیم.

باجرانگ در پایان تصریح کرد: فیلم مسابقات قبلی خود را تماشا می کنم و بر همین اساس در حال کار کردن روی نقاط ضعف خود هستم.