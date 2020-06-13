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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

رئیس شیلات سیریک:

آغاز برداشت ماهیان گرمابی از سد سرارو شهرستان سیریک

آغاز برداشت ماهیان گرمابی از سد سرارو شهرستان سیریک

سیریک - رئیس شیلات سیریک از آغاز برداشت ماهیان گرمابی از سد سرارو شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رئیسی با اشاره به ظرفیت‌های خوب شهرستان سیریک در حوزه آبزی پروری، عمل آوری، صنایع شیلاتی و صیادی گفت: این شهرستان با بهره برداری از این ظرفیت‌ها نزدیک به ۱۰ درصد تولیدات شیلاتی استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت از چهار سد کنارجو، همزانگ، پگو و سرارو به میزان ٢٥٠ تن از انواع کپور ماهیان برداشت شود.

رئیسی افزود: خانواده کپور ماهیان شامل کپور نقره ایی، آمور، کپور سرگنده گونه‌های ذخیره شده در استخرهای خاکی پشت استخرها را تشکیل می‌دهند و دوره پرورش این ماهیان حدود یکسال است.

رئیس شیلات سیریک تصریح کرد: استفاده از منابع آبی موجود در خشکی‌ها اهمیت زیادی دارد و نقش مهمی را در آبزی‌پروری و افزایش تولیدات شیلاتی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی این گونه ماهیان در منابع آبی خشکی ۲۰ نفر اشتغالزایی مستقیم داشته بیان کرد: ۲۰۰ هزار قطعه ماهی گرمابی در سدهای خاکی روستاهای سیریک از توابع هرمزگان، ذخیره‌سازی شده بود که اکنون شاهد آغاز برداشت آنها هستیم.

کد مطلب 4947917

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