آغاز برداشت ماهیان گرمابی از سد سرارو شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رئیسی با اشاره به ظرفیت‌های خوب شهرستان سیریک در حوزه آبزی پروری، عمل آوری، صنایع شیلاتی و صیادی گفت: این شهرستان با بهره برداری از این ظرفیت‌ها نزدیک به ۱۰ درصد تولیدات شیلاتی استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت از چهار سد کنارجو، همزانگ، پگو و سرارو به میزان ٢٥٠ تن از انواع کپور ماهیان برداشت شود.

رئیسی افزود: خانواده کپور ماهیان شامل کپور نقره ایی، آمور، کپور سرگنده گونه‌های ذخیره شده در استخرهای خاکی پشت استخرها را تشکیل می‌دهند و دوره پرورش این ماهیان حدود یکسال است.

رئیس شیلات سیریک تصریح کرد: استفاده از منابع آبی موجود در خشکی‌ها اهمیت زیادی دارد و نقش مهمی را در آبزی‌پروری و افزایش تولیدات شیلاتی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی این گونه ماهیان در منابع آبی خشکی ۲۰ نفر اشتغالزایی مستقیم داشته بیان کرد: ۲۰۰ هزار قطعه ماهی گرمابی در سدهای خاکی روستاهای سیریک از توابع هرمزگان، ذخیره‌سازی شده بود که اکنون شاهد آغاز برداشت آنها هستیم.