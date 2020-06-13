«ابزار مارکت» مرجعی معتبر برای تعیین قیمت در خرید ابزارآلات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه با وجود اعتماد مردم به خرید اینترنتی و البته افزایش چشمگیر آن در ماه‌های گذشته در پی فاصله گذاری اجتماعی و مقابله با همه‌گیری بیماری، معرفی یک سایت تخصصی ابزار و فروشگاه اینترنتی ابزارآلات برای دسترسی آسان صنعتگران به ابزارهای کاملاً تخصصی و البته دسترسی عموم مردم به انواع ابزارهای خانگی و کارگاهی ضروری است و در این مطلب به معرفی یکی از فروشگاه‌های باسابقه و تخصصی ابزا آلات یعنی فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت پرداخته می‌شود.

ابزار مارکت با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه فروش آنلاین انواع ابزار و یراق آلات به عنوان یکی اولین سایت‌های فروش ابزار در کشور شناخته می‌شود که با وجود سابقه بسیار طولانی، امروز نیز از پیشروترین و به روزترین فروشگاه‌های اینترنتی این حوزه است که مورد اعتماد و مرجع خرید بسیاری از صنعتگران و کاربران خانگی در سراسر کشور است.

به گفته کاربران و مشتریان، این فروشگاه استانداردهای کاملاً جدیدی در ارائه خدمات به مشتریان تعریف و از این جهت خود را به برندی متمایز و محبوب در بین کاربران تبدیل کرده است. خدماتی که زیر سایه نماد اعتماد الکترونیکی، این فروشگاه را برای کاربران قابل اعتماد کرده است.

استانداردهای جهانی مشتری‌مداری در ارائه خدمات به کاربران

ابزار مارکت با به کار گیری مهندسین با تجربه در حوزه صنعت اقدام به ارائه مشاوره تخصصی و رایگان جهت انتخاب و خرید ابزار، از ساده‌ترین آنها تا تخصصی‌ترین ابزارهای مورد استفاده در صنعت، خود را تبدیل به مرجع کاملی از اطلاعات فنی و مشاوره‌های تخصصی کرده است تا انتخاب و خرید از بین ده‌ها برند و هزاران ابزار تخصصی موجود در این فروشگاه تجربه‌ای منحصر به فرد باشد. ارسال رایگان به سراسر کشور در خریدهای بالای ۱۵۰ هزار تومان، ارائه فاکتور رسمی به شرکت‌ها، کارخانجات و نهادهای دولتی، شرایط ویژه فروش همکاری و عمده فروشی ابزار آلات، خرید اقساطی ابزار، خرید حضوری در بازار ابزار تهران، دریافت پیش فاکتور برای خرید، ارتباط نزدیک و همیشگی با مشتریان و کاربران، برگزاری جشنواره‌های فروش ویژه فصلی با تخفیف‌های بی‌نظیر، مسابقات و جوایز گرانبها در شبکه‌های اجتماعی و ده‌ها فعالیت و خدمات دیگر این چنینی، ابزار مارکت را به تجربه لذت بخش خرید اینترنتی مبدل ساخته است.

ابزار مارکت صرف نظر از خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌کند، به عنوان یک کسب و کار کارآفرین نیز بسیار مورد توجه است و به دلیل ماهیت فناور محور این فروشگاه اقدام به استخدام ده‌ها متخصص و فارغ التحصیل دانشگاهی کرده و بستر مناسبی برای رشد جوانان با استعداد این کشور فراهم آورده است. استفاده از ظرفیت‌های جوانان مستعد، متخصص و ایجاد یک فضای کاری جوان، پویا و پرنشاط مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی در حوزه اینترنت باعث شده تا ابزار مارکت نیز بر پایه نیروی جوان و مستعد خود هر روز بیشتر و بیشتر برای جلب رضایت مشتریان و تبدیل شدن به آنچه در چشم انداز خود تصویر کرده، گام بردارد.

ابزار مارکت، فروشگاه محبوب کاربران

با تحقیق از مشتریان و کاربران این فروشگاه در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها پی به محبوبیت این فروشگاه تخصصی بردیم که در شرایط ویژه این روزها که نیاز بیش از پیش به خرید اینترنتی احساس می‌شود، معرفی این برند مورد اعتماد و محبوب در حوزه ابزار ضروری به نظر می‌رسید تا صنعتگران و عموم مردم که نیاز به خرید ابزار دارند بتوانند خدماتی فراخور مردم این سرزمین دریافت کنند. برای خرید انواع ابزار می‌توانید به سایت اینترنتی این فروشگاه مراجعه نمائید.

همچنین برای خرید انواع ابزار و یراق‌آلات می‌توانید به سایت فروشگاه ابزار مارکت (www.abzarmarket.com) مراجعه و کلیه ابزارهای خانگی، کارگاهی، صنعتی و فوق تخصصی خود را از این فروشگاه بزرگ و معتبر خریداری نمائید.

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