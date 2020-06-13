واکمن با فناوری های روز از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت فرانسوی واکمنی را تولید کرده که اگر چه قادر به پخش نوارهای کاست قدیمی است، اما امکانات جالب دیگری نیز متناسب با تحولات دنیای فناوری اطلاعات دارد.

واکمن یادشده که ما به عقب برمی گردانیم، نام گرفته از نظر شکل ظاهری و طراحی تفاوت چندانی با واکمن‌های معروف سونی ندارد. همچنین دکمه‌های این واکمن هم در بالای آن قرار گرفته و با آن می‌توان نوار کاست های قدیمی را با صدای استریو شنید.

بدنه مستحکم تمام آلومینیومی و قابلیت بلوتوث از جمله تفاوت‌های این واکمن است که پخش محتوای نوار کاست را از طریق بلندگوهای بلوتوث یا هدفون‌های بی سیم یا سیمی تسهیل می‌کند.

از این واکمن می‌توان برای ضبط موسیقی بر روی نوار خالی استفاده کرد. تنها کافی است واکمن را با سیم به رایانه یا گوشی متصل کرد، دکمه رکورد را فشرد و پخش موسیقی را آغاز کرد تا صدای فایل موسیقی بر روی نوار کاست ضبط شود.

در واکمن یادشده به جای باتری برای تأمین برق از باتری‌های لیتیومی استفاده شده و با یک بار شارژ می‌توان از این واکمن به مدت ده ساعت استفاده کرد. قرار است این واکمن در آینده نزدیک به قیمت ۱۴۵ دلار روانه بازار شود.