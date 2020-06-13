به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس به ریاست محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیأت عالی جذب در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در پیش از دستور این جلسه در خصوص موضوع «الزام شرکت در فراخوان جذب سرباز هیأت علمی بعد از اتمام طرح» بحث و بررسی شد.

طرح تأمین عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها برای مناطق محروم

سپس محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم به اختصاص طرح تأمین عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها برای مناطق محروم اشاره کرد.

در ادامه جلسه مقرر شد جلسه‌ای با هیأت مرکزی جذب به منظور بررسی این موضوع و ارائه راهکار تشکیل شود و ظرف دو هفته آینده نتیجه آن اعلام شود.

همچنین کی‌نژاد ضمن درخواست انطباق طرح آمایش با اعلام نیاز دانشگاه‌ها در شهریور ماه ۹۹، به ارائه توضیحاتی درمورد گزارش‌های مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم برای طرح آمایش و وارد نشدن در فاز اجرا پرداخت.

در ادامه جلسه مقرر شد مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیأت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید طرح آمایش آموزش عالی را برای بررسی و تأیید به هیأت عالی جذب معرفی کنند.

ضرورت هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاد در اجرایی‌سازی آمایش آموزش عالی

همچنین جواد محمدی دبیر هیأت عالی جذب بر هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی برای اجرایی‌سازی آمایش آموزش عالی تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد که دانشگاه آزاد اسلامی گزارش آمایش آموزش عالی این دانشگاه را در حوزه جذب اعضای هیأت علمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و در نهایت طرح نهایی به هیأت عالی جذب و یا ستاد نقشه جامع علمی کشور ارسال شود.

همچنین بیژن رنجبر قائم مقام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی و کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می‌شود، گفت: در یک سال اخیر عضویت هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت استانی انجام شده که این موضوع در راستای آمایش آموزش عالی صورت گرفته است.