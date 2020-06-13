ترجمه کتاب دانش پرهیز از شتابزدگی چاپ شد

به‌گزارش خبرنگار مهر، کتاب «براش وقت‌ بذار (دانش پرهیز از شتابزدگی)» نوشته اکنات ایسواران به‌تازگی با ترجمه فرنوش جزینی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

اکنات ایسواران نویسنده هندی این‌کتاب، متولد ۱۹۱۰ در هند و درگذشته به‌سال ۱۹۹۹ در کالیفرنیا است. او کتاب‌های زیادی درباره مراقبه و پرورش روح دارد و کتابسرای تندیس هم پیش‌تر ترجمه اثر دیگرش «قدرت در طوفان» را منتشر کرده است.

نویسنده این‌کتاب، با روایتی داستانی، از دیدگاه یک‌ ذهن آرام، دست به پرده‌برداری از موقعیت‌هایی زده که برای همه آدم‌ها آشنا هستند و در زندگی‌شان به وجود می‌آیند. به‌قول او ما با موقعیت‌هایی روبرو می‌شویم که هرگز فکرشان را هم نمی‌کردیم و به موجب همین‌موقعیت‌ها، راه و روش‌هایی برای تغییر در نحوه واکنش ما به مسائل به وجود می‌آید. حرف کلی اکنات ایسواران در این‌کتاب، از این‌قرار است که در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌های غیرمنتظره، لازم نیست شرایط پیرامون‌مان را تغییر دهیم بلکه نیازمند یک ذهن آرام هستیم و مساله به همین‌سادگی است.

از کوره در رفتن، ایستادن در صف، انتظار پشت خط تلفن، خریدن رفتن با کودکانی که هرکدام رفتار خاص خودشان را دارند و ... از جمله موقعیت‌هایی هستند که نویسنده کتاب «براش وقت‌ بذار» به آن‌ها پرداخته است.

این‌کتاب با ۲۰۸ صفحه و قیمت ۳۳ هزار تومان منتشر شده است.