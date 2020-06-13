لایحه ویژه پیشگیری از طلاق و حاشیه نشینی ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی پیش ازظهر شنبه در آستانه پنجم تیرماه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگاران افزود: اگرچه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی کارکردهای نظام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد مؤثر بود، ولی نتوانست موفقیت چشمگیری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون عزم ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر اظهار داشت: ما باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که از تمام ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و حتی تشکل‌های مردمی بتوانیم در مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی ما باید بیش از سایر دستگاه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش آفرینی کنند و باید از توانمندی این دستگاه‌های فرهنگی از جمله تریبون‌های نماز جمعه، ائمه جمعه و جماعات نیز بیشتر استفاده شود.

سعادتی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نیز تلاش می‌شود تا قوانین مدونی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر تدوین شود تا بتوانیم با بودجه مناسب و بهره گیری از ظرفیت‌های قوای سه گانه تا حد زیادی دغدغه خانواده‌ها را در این ارتباط کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: ما به عنوان نماینده مردم و مسؤولان کشور نسبت به مردم مسؤولیت داریم و نباید بگذاریم آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر جامعه ما را به خصوص جوانان ما را بیش از این تهدید کند.

وی درباره یکی از برنامه‌های مجلس یازدهم در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: یکی از کارهای مهم که در مجلس باید پیگیری شود مکلف کردن دولت به اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم است تا لایحه‌ای را به ویژه برای طلاق و حاشیه نشینی به مجلس بیاورد