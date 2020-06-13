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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

روش جالب نظرسنجی سازمان هواپیمایی از مسافران

روش جالب نظرسنجی سازمان هواپیمایی از مسافران

سازمان هواپیمایی کشوری رعایت پروتکل های بهداشتی در پرواز و فرودگاه را با گوشی های هوشمند از مسافران نظرسنجی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، به منظور از سر گرفتن پروازها و نیز ارزیابی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها از مسافران نظرسنجی می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری با هدف حفظ سلامت مسافران هوایی و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی توسط کلیه ذی نفعان به نظرسنجی از مسافران پروازها اقدام کرده است.

این اقدام طی تدوین و انتشار کارت نظرسنجی از مسافران و تعبیه آن در صندلی‌های کلیه پروازها صورت می‌گیرد و روند این نظرسنجی بدین صورت است که مسافر با اسکن QR کد روی کارت توسط گوشی هوشمند یا استفاده از لینک درج شده روی کارت وارد صفحه مخصوص نظرسنجی در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری می‌شود و فرم نظرسنجی را تکمیل می‌کند.

گفتنی است پس از صحه سنجی تأثیر بسزایی در نحوه بازرسی‌ها داشته و مسافران با تکمیل این پرسشنامه سازمان هواپیمایی کشوری را در نظارت‌های مؤثرتر بر فعالیت‌های شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های کشور با هدف انجام پروازهای ایمن و سلامت یاری خواهند کرد.

کد مطلب 4948288

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    نظرات

    • حسین عباسی IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      برای این نظرسنجی باید به اینترنت دسترسی داشت تا بتوان وارد صفحه نظرسنجی شد! ممکن است مسافران در هنگام تیک آف یا لندینگ هواپیما از گوشی های هوشمند خود استفاده کنند که خطرناک است.

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