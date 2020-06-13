ساخت ۱۷۴ واحد مسکونی برای مددجویان منطقه محروم هلیلان

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد در سفر به شهرستان هلیلان و در آیین واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده مددجوی بی سرپرست در شهر توحید این شهرستان بیان کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی بیش از ۶۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه خیرین نیکوکار همکاری خوبی در این زمینه افزود: از این تعداد واحدهای مسکونی ۱۱۲ واحد آن با مشارکت سپاه پاسداران صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با عنوان اینکه در زمینه خدمات عمرانی ۱۵۵ مورد تعمیرات کلی مسکن نیز در این شهرستان صورت گرفته است، تصریح کرد: در این مدت هزار و ۵۰۰ مورد خدمت درمانی به مددجویان این نهاد صورت گرفته که در این زمینه نیز ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلون تومان هزینه شده است که البته اینها بخشی از خدمات این نهاد در شهرستان هلیلان و هدیه این نهاد و نظام جمهوری اسلامی برای مردم این شهرستان بوده است.

موسی نژاد در خصوص واگذاری این واحد مسکونی به مددجوی بی سرپرست هلیلانی نیز گفت: این خانواده قبلاً در یکی از روستاهای منطقه زردلان ساکن بوده که به خاطر نداشتن مسکن مناسب در آن منطقه و نیز تحصیل فرزندانش مجبور به مهاجرت به شهر توحید شده است.

وی ادامه داد: این نهاد با مشارکت خیرین و اقوام این خانواده ابتدا یک قطعه زمین مناسب برای وی تهیه کرده که برای ساخت این واحد مسکونی در زیربنای ۹۰ متر، ۷۵ میلیون تومان هزینه شده است.