  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۴۴

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر:

افزایش تعهد مدرسه‌سازی خیران استان به ۵۵ میلیارد تومان

افزایش تعهد مدرسه‌سازی خیران استان به ۵۵ میلیارد تومان

بوشهر- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر از افزایش تعهد مدرسه‌سازی خیران استان به ۵۵ میلیارد تومان خبر داد.

احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۲۷ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر در سال قبل بوده است.

وی از ساخته‌شدن بیش از ۴۰ درصد مدرسه‌ها و فضاهای آموزشی استان بوشهر با مشارکت خیران خبر داد و تصریح کرد: خیران در ساخت فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات آموزشی نقش مهمی دارند.

مرادی اضافه کرد: خیران ۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ تعهد تأمین اعتبار برای ساخت فضاهای آموزشی کردند که این رقم در سال گذشته به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: ۸۰ پروژه آموزشی برای تکمیل نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که در صورت تأمین، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مرادی بابیان اینکه ۱۱۰ پروژه در قالب ۸۴۰ کلاس درس در استان در حال ساخت است تصریح کرد: سال گذشته ۹۲ کلاس درس توسط خیران بوشهری با اعتبار ۲۹ میلیارد ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش استان بوشهر شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تعهد مدرسه‌سازی خیران استان بوشهر امسال را ۵۵ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود سال آینده میزان پرداختی خیران برای ساخت و تجهیز مدارس استان بوشهر به ۸۵ میلیارد تومان افزایش یابد.

کد مطلب 4948331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها