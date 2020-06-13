احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۲۷ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر در سال قبل بوده است.

وی از ساخته‌شدن بیش از ۴۰ درصد مدرسه‌ها و فضاهای آموزشی استان بوشهر با مشارکت خیران خبر داد و تصریح کرد: خیران در ساخت فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات آموزشی نقش مهمی دارند.

مرادی اضافه کرد: خیران ۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ تعهد تأمین اعتبار برای ساخت فضاهای آموزشی کردند که این رقم در سال گذشته به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: ۸۰ پروژه آموزشی برای تکمیل نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که در صورت تأمین، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مرادی بابیان اینکه ۱۱۰ پروژه در قالب ۸۴۰ کلاس درس در استان در حال ساخت است تصریح کرد: سال گذشته ۹۲ کلاس درس توسط خیران بوشهری با اعتبار ۲۹ میلیارد ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش استان بوشهر شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تعهد مدرسه‌سازی خیران استان بوشهر امسال را ۵۵ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود سال آینده میزان پرداختی خیران برای ساخت و تجهیز مدارس استان بوشهر به ۸۵ میلیارد تومان افزایش یابد.