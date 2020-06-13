  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۵۹

آخرین وضعیت آب و هوایی کشور اعلام شد

ادامه رگبارهای پراکنده در واپسین روزهای بهاری در برخی از استان‌ها

ادامه رگبارهای پراکنده در واپسین روزهای بهاری در برخی از استان‌ها

در ساعت بعد از ظهر امروز ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، کرمان البرز مرکزی بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در ساعت بعد از ظهر امروز ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، کرمان البرز مرکزی بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

در ساعات بعد از ظهر روز یکشنبه نیز این وضعیت در ارتفاعات غربی مازندران، ارتفاعات شرقی گیلان و ارتفاع اردبیل رخ خواهد داد.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعد ازظهر در جنوب ایلام، خوزستان و بوشهر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که احتمال خیزش گرد و خاک را به طور محلی در این مناطق افزایش می‌دهد.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده با آسمانی صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه نیز صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4948463
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها