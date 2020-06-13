به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در ساعت بعد از ظهر امروز ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، کرمان البرز مرکزی بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

در ساعات بعد از ظهر روز یکشنبه نیز این وضعیت در ارتفاعات غربی مازندران، ارتفاعات شرقی گیلان و ارتفاع اردبیل رخ خواهد داد.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعد ازظهر در جنوب ایلام، خوزستان و بوشهر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که احتمال خیزش گرد و خاک را به طور محلی در این مناطق افزایش می‌دهد.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده با آسمانی صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه نیز صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.