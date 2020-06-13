به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، هیأتی از جنبش مقاومت اسلامی حماس با «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ریاست هیأت حماس در دیدار با دیاب را «احمد عبدالهادی» نماینده این جنبش در لبنان، برعهده داشت.

هیأت حماس در جریان دیدار با دیاب، با وی در خصوص طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال این رژیم، گفتگو کرد.

احمد عبدالهادی در این دیدار تأکید کرد: تلاش رژیم صهیونیستی برای عملیاتی کردن اجرای کرانه باختری در چارچوب اجرای معامله قرن قرار دارد.

از سوی دیگر، نخست وزیر لبنان بر حمایت های کشورش از مسأله فلسطین تأکید کرد.