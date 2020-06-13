تهیه نقشه راهبردی فرهنگی در فارس/لباس امروز روحانیت ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، آیت الله لطف الله دژکام در دیدار مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، معاونین این اداره و مسئولان انجمن‌ها و کانون‌های هنری و فرهنگی استان فارس افزود: امروز ما در جامعه با مشکلات فرهنگی بسیاری دست به گریبانیم که انس گرفتن و همراه شدن با همدیگر، یکی از ضرورت‌های حل این مشکلات است.

وی تصریح کرد: باید در رابطه با حل مشکلات برنامه داشته باشیم متأسفانه در رابطه با ساحت فرهنگ در استان فارس برنامه مدونی نداریم و نمی‌دانیم به چه افق‌هایی باید برسیم و نحوه دستیابی به اهداف فرهنگی مان چگونه باید باشد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: پیرامون نقشه مهندسی کشور نیز در دیدار دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی کشور صحبت‌هایی شد و بنا بوده در افق ۱۴۰۴ به نقشه مهندسی فرهنگی کشور دست یابیم، تغییر و تحول فرهنگی کار ساده‌ای نیست و یک کار عمیق فرهنگی برای به ثمر نشستن نیاز به زمان دارد.

راهبرد فرهنگی پشت درب‌های بسته نمی‌شود

آیت الله دژکام افزود: امروز درصدد این هستیم که بتوانیم برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی را تهیه کنیم، اگر نقشه‌های راهبردی بخواهد پشت درب‌های بسته تهیه شود هیچ اثری نخواهد داشت، بلکه باید طرح پیشنهادی را با صاحب نظران به بحث و گفت‌وگو بگذاریم.

وی ادامه داد: به دست آوردن یک راهبرد حاصل تکامل افکار است، به همین دلیل باید تعاملی رخ دهد تا راهبردی تعیین شود و این کار باید آغاز شود، مکانی تحت عنوان راهبردها و اقدامات وجود دارد که باید در هر حیطه‌ای افراد بتوانند حرف خود را بزنند تا پس‌ازآن جمع‌بندی صورت گیرد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امیدوارم دوره‌ای که برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی در برش استانی در نظر گرفته‌ایم یک‌ساله باشد، همه افراد در مجموعه‌های خود قطعاً در آینده با نامه‌ای از سوی بنده تحت عنوان متن پیشنهادی مواجه خواهند شد که نظرات خود را بیان کنند که این امر، آغاز راه خواهد بود.

آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هنر نیز گفت: باید به این نکته توجه داشت که هنر باید خریدار داشته باشد، معمولاً هنگامی تاریخ را مطالعه می‌کنید به این نکته برخورده‌اید که نوشته شده فلان پادشاه هنرپرور بوده است، کار هنری باید موردتوجه مدیرانی باشد که می‌توانند هزینه آن را بپردازند، اما این سوال نیز مطرح است که آیا هنر برای جامعه کاری را انجام می‌دهد که جامعه بخواهد هزینه آن را بپردازد، گاهی هنر باید نیازی را برطرف کند تا در مقابل آن چیزی را طلب کند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشینه‌ای که کشور در زمینهٔ هنر دارد، ارتباط حاکمیت با گروه‌های انواع هنر و هنرپروری را باید از نو تعریف و بازسازی کنیم.

آیت الله دژکام تاکید کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده در خصوص محدودیت‌های فعالیت‌های فرهنگی را درک می‌کنیم اما باید راهکاری برای آن اندیشید، شهرداری‌ها به ویژه شهرداری شیراز در زمینهٔ فرهنگی و هنری بودجه قابل توجهی دارند که باید پروژه‌های فرهنگی مشترکی تعریف کنیم و آن دوستان نیز قطعاً از تعریف پروژه‌های مشترک فرهنگی و هنری با شما استقبال می‌کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: باید با یکدیگر انس بگیریم، پایه انس در یکرنگی است، در برنامه‌ریزی‌ها نباید اخلاق دور زدن یکدیگر داشته باشیم، این اخلاق باید بین ما نیز وجود داشته باشد و اگر نیست ایجاد کنیم، بنده هیچ‌وقت به‌ویژه خواری میدان نمی‌دهم باید انصاف و انس وجود داشته باشد.

لباس روحانیتی که امروز به تن داریم لباس ایرانی است

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: در دوران پیش از انقلاب اسلامی نقشه‌ها و راهبردهای فرهنگی با رویکردهای خاصی وجود داشته است، نگاه پیش از انقلاب این بود که چهره‌های فرهنگی هنری و ادبی این سرزمین به ویژه شهر شیراز کاملاً به صورت سکولار به دنیا معرفی شوند و عقبه اسلامی این مشاهیر زدوده شود و حتی نمادهای اسلامی که لباس روحانیت نیز یکی از آنها بود به کلی حذف شود و متأسفانه این تفکر، در پشت پرده بسیاری از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در دوران طاغوت به چشم می‌خورد.

وی افزود: لباس روحانیتی که ما اینک بر تن داریم، یک لباس ایرانی است که امثال سعدی شیرازی و ملاصدرا و ابن سینا نیز همین لباس را به تن داشته‌اند، مقاومتی که روحانیت در طول تاریخ برای بیرون نیاوردن این لباس از تن خود نشان داد به ویژه در زمان رضاخان، برای این بود که هویت ما به این لباس پیوند دارد این لباس ایرانی، معنویت و انسانیت را با خود یدک می‌کشیده است و علمای ما بر سر حفظ آن کتک خورده‌اند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: حال در این میان، ما مانده‌ایم و گذشته پرافتخاری که باید آن را به نسل جوان معرفی کنیم اما چه در دست داریم در پشت آرامگاه حافظ شیرازی، بروید و قبر مظلومانه وَصّاف شیرازی و مشاهیر بزرگ دیگر تاریخ شیراز را ببینید که چگونه مهجور مانده و حتی سنگ قبر آنها هم در حال نابودی است در جای جای این شهر سراغ از مشاهیر و بزرگان عرفان و فلسفه و ادب بگیرید که نه نامی از آنها باقی مانده و نه حتی نشانی از مقبره آنها.

آیت الله دژکام تاکید کرد: این اتفاقات مناسب شأن شهر شیراز نیست ما باید مشاهیر و بزرگان تاریخ شیراز را شناسایی، تکریم و تبلیغ کنیم و این کار را برای حفظ هویت فرهنگی و دینی این شهر لازم است و من از شما درخواست می‌کنم این مطالبه را به صورت جدی دنبال کنید.

وی ادامه داد: علاوه بر این، امروز همه ما وظیفه داریم راه را بر تحریف شخصیت عرفانی و قرآنی امثال خواجه حافظ شیرازی ببندیم و اجازه ندهیم از این شخصیت عارف و قرآنی، چهره‌ای مخدوش نمایش داده شود اینها وظایف و تکالیف من و شماست که امیدوارم به تکالیف خود بتوانیم به بهترین وجه ممکن عمل کنیم.