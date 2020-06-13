به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده عصر شنبه در جلسه بررسی رفع موانع محور مواصلاتی شهرهای صالحیه و واوان که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد، از تسریع درروند تکمیل پل ارتباطی صالحیه به واوان خبر داد و اظهار داشت: در زمان پیک ترافیکی ۸۰۰ خودرو می‌توانند از این مسیر تردد داشته باشند، که در شرایط فعلی پاسخگوی نیازهای منطقه می‌باشد اما در درازمدت قابلیت حجم ترافیکی بالا را نخواهد داشت.

تقی زاده افزود: پروژه احداث پل ارتباطی صالحیه به واوان شروع شده بود منتها تکمیل نشده و نیمه کاره مانده بود.

وی ادامه داد: برداشت‌های متفاوتی در مورد اتصال این ۲ محور به جهت حجم ترافیکی و تبعات اجتماعی و غیره مطرح بود که در این جلسه نگرانی‌های مزبور مورد بررسی قرار گرفت.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: مقرر شد ادامه این مسیر که در بلوار ۴۵ متری سردار جنگل قرار دارد و توسط شهرداری اسلامشهر در دست اجرا می‌باشد به کمربندی وصل شود و در این زمینه کمک استانداری در زمینه صدور مجوز صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: در مورد تأمین امنیت نیز احداث کلانتری در این مسیر پیگیری می‌شود، به علاوه در مورد مباحث و تبعات اجتماعی مقرر شد مشاور به صورت اختصاصی و با در نظر گرفتن شرایط شهرستان‌های بهارستان و اسلامشهر جهت اجرای پروژه انتخاب شود.