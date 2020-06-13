گور جمعی قربانیان حمله آمریکا در پاناما کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی کل پاناما با صدور بیانیه ای از کشف یک گور جمعی متعلق به قربانیان حمله ۱۹۸۹ آمریکا برای براندازی حاکم این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی کل پاناما در این خصوص آمده است: ۷۰ جسد از این گور جمعی کشف شده است. حفر این گور در ژانویه سال جاری میلادی در قبرستان پاناما سیتی (پایتخت پاناما) و در پی گشایش مجدد پرونده کشتار غیرنظامیان در جریان این حمله از سوی ایالات متحده آغاز شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در پی اقدامات دولت پاناما در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا در این کشور، ادامه این حفاری متوقف شد؛ اما در روزهای گذشته از سرگرفته شد.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: حفاری های مذکور با در نظر گرفتن همه پروتکل‌های بهداشتی لازم ادامه دارد.

این در حالیست که ۱۶ جسد به موسسه علوم پزشکی قانونی منتقل شده است تا تحقیقات لازم روی آن ها انجام شود.

گفتنی است، در ۲۷ دسامبر ۱۹۸۹ نظامیان تروریست آمریکایی به پاناما حمله کردند تا دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» (Manuel Antonio Noriega) را به بهانه قاچاق مواد مخدر براندازند؛ به صورت رسمی ۵۰۰ نفر در این حمله کشته شدند؛ اما سازمان‌ های حقوق بشری اعلام کردند که تعداد درست این آمار حدود هزار نفر است.