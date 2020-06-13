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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۲۸

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛

۳ طرح کشاورزی در شهرستان کیار افتتاح شد

۳ طرح کشاورزی در شهرستان کیار افتتاح شد

شهرکرد- سه طرح کشاورزی در شهرستان کیار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه طرح کشاورزی بعد از ظهر شنبه در شهرستان کیار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

این طرح‌های کشاورزی شامل طرح پرورش بوقلمون، پرورش گاو شیری و سیستم‌آبیاری نوین است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت: طرح پرورش بوقلمون موجب ایجاد ۱۲ نفر در این شهرستان شده است.

ذبیح الله غریب بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و دو میلیارد تومان آورده متقاضی احداث شده است.

وی بیان کرد: طرح پرورش گاو شیری با ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

در این مراسم همچنین کلنگ طرح سیستم آبیاری تلفیقی نیز بر زمین خورد.

کد مطلب 4948623

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