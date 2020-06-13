۴۵ درصد موقوفات گلستان فاقد سند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد عصر شنبه در حاشیه جلسه کارگروه مشترک اوقاف و ثبت اسناد اظهارکرد: نهاد وقت نهاد شرعی و خیرخواهانه است و در سامانه بانک اطلاعات جامع موقوفات اماکن مذهبی ۸۵۰ نوع نیت ثبت شده است.

وی افزود: موقوفات با کارکردهای مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و غیره انجام می‌شود و در سنت و کلام ائمه جایگاه ویژه‌ای دارد.

سلیمانی فرد با بیان این که وقف چه در تشیع و چه تسنن رواج داشته است، ادامه داد: در وقف زیبایی های زیادی وجود دارد که زیباترین آن نگاه خیرخواهانه و نوع دوستانه است که رفع گرفتاری و محرومیت می‌شود.

وی بیان کرد: زمان صفویه دوران طلایی وقف بود و در آن زمان مساجد، کاروانسراها، آسیاب و غیره که کارکرد آن زمان خودش را داشت، ایجاد شد.

سلیمانی فرد گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند فرهنگ و تاریخ ما وامدار واقفانی است که تاریخ را بدون از فقر جهل و محرومیت می‌خواستند.

وی با بیان این که وقف در کارآفرینی و اشتغال و اقتصاد مقاومتی و غیره تاثیر دارد، ادامه داد: ۷۸ درصد موقوفات گلستان مربوط به دوره پس از پیروزی انقلاب است.

سلیمانی فرد با اشاره به این که ۱۳۰ روستای موقوفه در استان وجود دارد، اضافه کرد: ۴۵ درصد موقوفات گلستان فاقد سند مالکیت که باید با همکاری ثبت اسناد و املاک استان، مشکل آن ها برطرف شود.