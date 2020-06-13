تصادف در چهارمحال و بختیاری۳ کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت

محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخورد چهار خودرو و واژگونی پیکان در استان چهارمحال وبختیاری سه فوتی و ۱۲ مصدوم برجای گذاشت، گفت: امروز شنبه در محورهای لردگان به سمیرم، تصادف پراید و وانت آریسان پنج مصدوم، محور لردگان به یاسوج حوالی مالخلیفه تصادف پژو با تریلی سه فوتی و دو مصدوم و واژگونی پیکان در محور ارمند به بوگر پنج مصدوم برجای گذاشتند.

وی گفت: با اعلام این حوادث به مرکز ارتباطات اورژانس استان، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل‌های حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی دو مصدوم را در محل درمان کردند و ۱۰ مصدوم دیگر را پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان شهدای لردگان منتقل کردند.