  1. استانها
  2. تهران
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۰۰

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد؛

دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران/«سعید سیاه»در دام پلیس

دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران/«سعید سیاه»در دام پلیس

شهریار- فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران خبر داد و گفت: شرور زورگیر ملقب به «سعید سیاه»در دام پلیس افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران خبر داد و اظهار داشت: این باند سارق فعالیت گسترده‌ای در خصوص سرقت اتومبیل، منازل و موتور سیکلت داشتند.

خانچرلی با اشاره به اینکه باند سارق زورگیر که متشکل از ۲۰ نفر بودند گفت: این باند به سرکردگی فردی به نام «سعید سیاه» با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در خصوص شیوه سرقت‌های این باند عنوان داشت: این سارقان با ابزارهای لوله مانندی با سوار کردن این لوله‌ها به طول ۲ تا ۳ متر اقدام به پایین کشیدن و سرقت ترانس‌های برق می‌کردند و در صورت متوجه شدن کسی خودشان را مأمور برق معرفی می‌کردند.

گفتنی است که این باند اوباش و سارق تا کنون به ۷۵ فقره سرقت عنف و عادی از خودرو تا تجهیزات برقی اعتراف کرده‌اند.

کد مطلب 4948675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها