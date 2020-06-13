دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران/«سعید سیاه»در دام پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری باند سارقان زورگیر غرب استان تهران خبر داد و اظهار داشت: این باند سارق فعالیت گسترده‌ای در خصوص سرقت اتومبیل، منازل و موتور سیکلت داشتند.

خانچرلی با اشاره به اینکه باند سارق زورگیر که متشکل از ۲۰ نفر بودند گفت: این باند به سرکردگی فردی به نام «سعید سیاه» با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در خصوص شیوه سرقت‌های این باند عنوان داشت: این سارقان با ابزارهای لوله مانندی با سوار کردن این لوله‌ها به طول ۲ تا ۳ متر اقدام به پایین کشیدن و سرقت ترانس‌های برق می‌کردند و در صورت متوجه شدن کسی خودشان را مأمور برق معرفی می‌کردند.

گفتنی است که این باند اوباش و سارق تا کنون به ۷۵ فقره سرقت عنف و عادی از خودرو تا تجهیزات برقی اعتراف کرده‌اند.