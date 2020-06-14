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۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه؛

شاخصه‌های حکمرانی اسلامی بررسی می‌شود

شاخصه‌های حکمرانی اسلامی بررسی می‌شود

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مقدماتی کنفرانس علمی سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با عنوان «شاخصه‌های حکمرانی اسلامی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های مقدماتی کنفرانس علمی سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با موضوع «شاخصه‌های حکمرانی اسلامی» سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ صبح در دانشگاه باقرالعلوم(ع) در قم برگزار خواهد شد.

مهمانان این نشست حجت‌الاسلام نجف لکزایی استاد دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام)، حجت‌الاسلام محمدجواد نوروزی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و علیرضا باباخان پژوهشگر و مدرس دانشگاه، خواهند بود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند با شماره ۳۲۹۳۸۵۶۲ ـ ۰۲۵ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 4949007

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