«۴» به پایان مراحل فنی نزدیک شد/ آماده سازی برای «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «۴» به تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو، اولین ساخته بلند محسن احتشامی به نویسندگی علی اصغری پس از طی فیلمبرداری در تهران، چالوس و دامغان، مراحل پایانی تدوین را می‌گذراند.

محسن احتشامی که بیش از ۲ دهه فعالیت‌های مختلفی را در تئاتر و نمایش خانگی پشت سر گذاشته این‌بار به همراهی امین‌رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک که او هم تجربه سرمایه‌گذاری در فیلم‌های مختلفی را در یک دهه گذشته در کارنامه دارد، تصمیم به تجربه‌ای جدید برای ساخت فیلمی معناگرا گرفته‌اند و امیدوارند با از سرگیری فعالیت سینماها بتوانند آن را روی پرده سینماهای «هنروتجربه» به نمایش بگذارند.

«۴» نگاهی معناگرایانه به ۴ عنصر حیات، آتش، آب، خاک و باد دارد؛ فیلمی که روایتگر زندگی ۴ نفر است که به واسطه مرگ پدر سارا اتفاقات متعددی را رقم می‌زنند و ماجراهای مختلفی را به‌وجود می‌آورند ...

این فیلم که با رویکردی نو به مسائل اجتماعی روز می‌پردازد، قرار است در قالب ۴ فیلم کوتاه مستقل و یک فیلم بلند سینمایی پس از اتمام مراحل فنی، آماده ارسال به جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شود.

فرانک جلیلی، شیدا یوسفی، هادی شیخ‌الاسلامی و مجید نوروزی در «۴» ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به مدیر تولید: امیرعلی اعجازی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مجتبی حصامی، دستیار تهیه: حنانه بابایی، مدیر فیلمبرداری: رضا شاد، تدوین: امیرحسین تحسینی، اصلاح رنگ و نور : علی تصدیقی، موسیقی: آرمان موسی‌پور، طراح گریم: حامد بداغی، طراح صحنه و لباس: رها دادخواه، مدیر تدارکات: ماهان موسوی، مشاور رسانه‌ای: فاطمه پاقلعه‌نژاد، صدابرداران: مهدی آقاملک و ایمان بازیار، صداگذاری: آرش کوچکان و عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: شهرزاد افتخاری اشاره کرد.

اواخر خرداد تدوین و کلیه امور فنی فیلم «۴» تمام می‌شود.