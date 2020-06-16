به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خدا پرست اظهار کرد: کم توجهی به مراقبت‌های بهداشتی و اصول فاصله گذاری اجتماعی موجب افزایش بیماران کرونایی در نقاط مختلف کشور به‌خصوص شهر مشهد شده است.

وی با ذکر این نکته که مردم تصور نکنند همه چیز تمام شده و کرونا سرما و گرما نمی‌شناسد، افزود: در حال حاضر میزان همکاری و توجه مردم به توصیه‌های بهداشتی تا ۷۰ درصد کاهش یافته است و این امر می‌تواند موجب افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید -۱۹ شود اما هنوز دیر نشده و اگر به همان نحو همکاری ماه‌های فروردین و اردیبهشت ادامه دهیم، می‌توانیم شرایط به‌وجود آمده را مدیریت و کنترل کنیم.

مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم (عج) اضافه کرد: در یک هفته اخیر نزدیک به ۵۰ بیمار غیر کرونایی که به دلایل دیگر به بیمارستان قائم (عج) مراجعه کردند، اما تست کرونایشان مثبت بود و همین موضوع موجب تشدید بیماری اصلی‌شان شده بود، این افراد اغلب خودشان و یا اطرافیانشان ساده با مسائل برخوردند کردند و متأسفانه آسیب دیدند.

دکتر خداپرست با اشاره به افزایش بخش‌ها و تخت‌های ویژه بیماران مبتلا به کووید ۱۹، بیان کرد: هم‌اکنون دو بخش بیمارستان قائم (عج) مختص کرونا شده و با توجه افزایش آمارها مجبور به اضافه کردن بخش ICU برای برای بیماران بدحال کرونایی هستیم.

وی بیان کرد: اکثر کسانی که استفاده از ماسک، دستکش و نیز فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند جوانان و افراد میانسال هستند که علائمشان دیر بروز می‌کند و این افراد آسیب اصلی را به بزرگترها که در خانه ماندند می‌رسانند.

وی با بیان اینکه در موضوع حفظ سلامت هیچگاه نباید خودمان را بی‌تفاوت نشان دهیم، گفت: اگر بدانیم که با خطای ما چه آسیبی بر جامعه و همنوعانمان تحمیل می‌شود بیش از پیش به توصیه‌ها و هشدارها توجه کرده و دیگر بی‌تفاوت نخواهیم بود.