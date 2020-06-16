میادین میوه و تره بار فردا تعطیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز امام جعفر صادق (ع) اعلام کرد: با توجه به تعطیلی تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در روز چهارشنبه ۲۸ خرداد، شهروندان می‌توانند ارزاق و مایحتاج مورد نیاز خود را امروز سه‌شنبه ۲۷ خرداد از این مراکز تهیه و خریداری کنند.

روابط عمومی این سازمان در پایان از شهروندان درخواست کرده است برای حضور در میادین میوه و تره بار مطابق پروتکل‌های بهداشتی، ضمن رعایت فاصله فیزیکی با ماسک و دستکش حضور یابند.