کاشی با قابلیت خود تمیز شوندگی و تصفیه هوا تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در یکی از جدیدترین پروژه های علمی خود، «طرح تولید محصولات کاشی و سرامیک با قابلیت تصفیه هوا و خود تمیزشوندگی» را شروع کرده است.

این طرح در پاسخ به نیازهای یکی از شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان است که پس از نیازسنجی و تعیین دقیق و علمی ویژگی های محصول مورد نظر هم اکنون با همراهی یکی از شرکت های دانش بنیان همکار شبکه تحقیق و توسعه دانشمند در حال انجام است و پیش بینی می شود پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی و آزمایشی، این محصول دانش بنیان قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد.

به دلیل گسترش روز افزون جمعیت در جهان و در پی آن رشد بسیار سریع زندگی ماشینی و صنایع مختلف، عوامل آلاینده به طرز فزاینده ای در حال افزایش بوده و آلودگی هوا به عنوان یکی از چالشهای بزرگ زندگی امروزی و از نتایج صنعتی شدن، زندگی بشر را تهدید می کند.

با توجه به اینکه آلودگی هوا معضل اصلی شهرهای بزرگ است، در اکثر کشورها، ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، برای حل این مشکل دست به کار شده اند. علاوه بر اینکه مسئولیت اجتماعی سازمان ها ایجاب می کند تا به این حوزه وارد شوند، تولید کاشی کاهنده آلودگی هوا و خود تمیزشونده منجر به ترغیب سازمانها، نهادها و مردم به استفاده از این محصولات (Anti-Air Pollution) در نمای ساختمان برای ایجاد هوای پاک، خواهد شد. از سویی دیگر پدیده خود تمیز شوندگی این محصولات منجر به کاهش هزینه، صرفه جویی قابل توجه درانرژی و استفاده از شوینده ها و کاهش خطرات برای سلامتی مردم خواهد شد.