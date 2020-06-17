مهار حریق در مراتع چهل چشمه دماوند/علت حریق عامل انسانی بود

ابوطالب عرب نوکنده در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در مراتع منطقه چهل چشمه دماوند خبر داد و اظهار کرد: در پی آتش‌سوزی مراتع منطقه چهل چشمه مرز بین شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه، ۲ اکیپ از پرسنل ایستگاه آتش‌نشانی شهر آبسرد و روستای سربندان با فاصله ۳۰ کیلومتر از محل حادثه اعزام شدند.

نوکنده افزود: پس از تلاش چند ساعته نیروهای حاضر، آتش‌سوزی اطفا و مهار شد و براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، عامل انسانی علت وقوع حریق در منطقه مذکور بود.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر دماوند با اشاره به اینکه این فصل سال مراتع استعداد خوبی را برای حریق دارند، گفت: از همه مردم عزیز، شهروندان و گردشگران می‌خواهیم در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند تا از وقوع حریق در مراتع و از دست دادن این ذخایر و ثروت ملی جلوگیری کنیم.