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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

رئیس پلیس راه ایلام:

تصادف در محور ارتباطی ایوان یک کشته برجای گذاشت

تصادف در محور ارتباطی ایوان یک کشته برجای گذاشت

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: تصادف در یکی از محورهای ارتباطی شهرستان ایوان در استان ایلام یک کشته برجای گذاشته است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تصادف مرگبار یک دستگاه پژ و۴۰۵ با تریلی کشنده در جاده کله جوب ایوان یک کشته برجای گذاشت.

رئیس پلیس راه ایلام یادآور شد: در این حادثه متاسفانه راننده پژ و۴۰۵ به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

وی گفت: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را، عدم رعایت حق تقدم کشنده اسکانیا نسبت به پژو ۴۰۵ عنوان کرده‌اند.

سرهنگ همتی زاده گفت: با توجه به اینکه علت اصلی تصادفات فوتی و جرحی سال جاری، سبقت، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ وسایل نقلیه بوده است، تیم‌های گشتی پلیس راه انتظامی استان با این تخلفات به شدت برخورد و نسبت به توقیف وسایل نقلیه حادثه آفرین در محورهای برون شهری اقدام می‌کنند.

کد مطلب 4951633

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