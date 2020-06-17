رتبه دوم تولید خاویار جهان از آن ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله خون میرزایی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: رتبه گذشته ایران در خاویار مربوط به صید این ماهی از دریا بود، اما با ممنوع شدن صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از ۱۰ سال پیش، در پرورش این ماهیان شانه به شانه کشورهای دیگر حرکت کردیم و از آن‌ها سبقت گرفتیم.

وی گفت: رتبه نخست تولید خاویار را چین به خود اختصاص داده و ایران در رتبه دوم است و در تولید گوشت نیز پس از ارمنستان در رتبه سوم قرار داریم و برنامه توسعه پرورش ماهیان خاویاری را برای رسیدن به جایگاه دوم در بخش تولید گوشت آغاز کرده ایم.

خون میرزایی افزود: در استان مازندران زنجیره پرورش ماهیان خاویاری کامل شده و حلقه مهم این زنجیره، پایانه صادراتی است.

وی گفت: با توجه به اینکه توجیه اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری، منطقی و مناسب است لذا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، واقع بینانه به این صنعت نگاه کنند.