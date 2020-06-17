به گزارش خبرنگار مهر، مجموعهداستان «یکمهمانی زنانه» نوشته فرهاد خاکیان دهکردی بهتازگی توسط انتشارات آوند دانش منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «نقطه سر خط» است که اینناشر از کتابهای داستانی ایرانی چاپ میکند.
مجموعهداستان «یکمهمانی زنانه» ۱۴ داستان کوتاه را با اینعناوین شامل میشود:
یکمهمانی زنانه، یکمهمانی معمولی، جنوبگان، زنی توی این تابلو گم شده است، ببین چه سیاهیم!، بازمانده روز، گاهی میخواند، ایمان در ترمینال زایندهرود گم شده است، آن برف لعنتی واقعا آبی بود؟، سرخپوست حق داشت، بلندتر از ساقههای ذرت، ما را به زبان عنکبوتها ترجمه کنید، چراغ همه خانهها خاموش، در چشم گربه.
در قسمتی از داستان «آن برف لعنتی واقعا آبی بود؟» میخوانیم:
پیرمرد بقال اطلاعات هفتگی میخواند و چراغنفتی را تا میشده به خودش نزدیک کرده. درست نمیدانم آشنایی ما چقدر عمر دارد؛ اما قدری که لازم است همدیگر را میشناسیم. فقط میداند نان و شیر میخواهم. در نگاهش آشنایی نمیخوانم. غریبگی هم نمیخوانم. انگار سالها با آدمی شبیه به من حشر و نشر داشته. اشاره میکند به یخچال که نعره موتورش حجم دکان را پر کرده. همیشه پاکت شیر را تکان میدهم تا باورم شود، از آب سنگینتر است و همین مقدار سنگینی مرا زنده نگه داشته. پیرمرد صدایش را بلند میکند. یکمرتبه زنی را در لباس سبزی میبینم. عطر عجیبی مشامم را پر میکند. سرم گیج میرود و همهجا دایرههای دوار میشود دور سرم به رنگ لباس زن. به گونی برنج چنگ میزنم. چشم که باز میکنم زن از در مغازه بیرون میرود. عرق سردی به تنم نشسته. مطمئنم میشناسمش. بارها دیدمش. دنبالش میروم.
اینکتاب با ۱۶۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان منتشر شده است.
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