فینال لیگ فوتسال جنگ تمام عیار است/ دنبال میزبانی کاسپین هستیم

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی اش از دیدار رفت فینال لیگ برتر فوتسال که قرار است روز جمعه این هفته بین تیم‌های مس سونگون و گیتی پسند اصفهان برگزار شود، گفت: پیش از آنکه به لحاظ فنی این دیدار را بررسی کنیم باید بگویم به خاطر حواشی رخ داده در چند روز گذشته، بازی فینال شبیه به یک جنگ تمام عیار است. هم مس و هم گیتی پسند بازیکنان ملی پوش زیادی دارند و می‌ترسم که در این بازی به همدیگر آسیب بزنند. آنهم در سالی که تیم ملی رویداد مهمی را در پیش دارد. از مسئولان مس توقع می‌رود صحبت‌هایی که ایجاد حاشیه می‌کند را به بعد از بازی موکول کنند. جای شکرش باقی است که باشگاه گیتی پسند بازیکنانش را ممنوع المصاحبه کرد.

وی ادامه داد: از نظر فنی، قدرت هر دو تیم تقریباً با هم برابر است و در هر پست بازیکنانی با توانمندی‌های مشابهی وجود دارد. هر تیمی بهتر از موقعیت‌هایش استفاده کند برنده می‌شود. قطعاً حاشیه‌های بازی دوم و برگشت بیشتر می‌شود. فکر می‌کنم کمیته اخلاق و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید از همین حالا همه چیز را رصد و اتفاقات احتمالی را کنترل کنند.

عضو کمیته فنی فوتسال در پاسخ به این سوال که برگ برنده دو تیم در فینال چه چیزی است؟ تصریح کرد: هر تیمی که تمرکزش را به خاطر کرونا و یا حواشی اخیر از دست نداده باشد، برنده می‌شود. همانطور که گفتم قدرت دو تیم در هر پست تا حد زیادی به هم نزدیک است.

شمس که چند روز پیش دیداری با شهرام دبیری مالک تیم منحل شده فوتسال دبیری داشت، در خصوص احتمال بازگشت این تیم به لیگ برتر فوتسال گفت: آقای دبیری تصمیم دارد در لیگ برتر تیمداری کند ولی منتظر است تا تکلیف فدراسیون فوتبال و شرایطش مشخص شود. البته هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود. به عنوان مثال قبلاً اگر بخش خصوصی در ورزش قهرمانی تیمداری می‌کرد، ۲۵ درصد معافیت مالیاتی نصیبش می‌شد ولی مجلس این قانون را برداشت.

وی افزود: در ایران نه حق پخش تلویزیونی برای باشگاه‌ها معنا دارد و نه تبلیغات دور زمین. بخش خصوصی عملاً پول‌هایش را در چاه می‌ریزد. حرف دبیری هم همین است. عجیب است که حتی شبکه‌های استانی از تیم‌ها برای پخش مسابقاتشان پول می‌گیرند. هیچ کجای دنیا حتی افغانستان هم اینطور نیست! اما در عوض تلویزیون میلیارد میلیارد تومان هزینه ساخت سریال‌هایی می‌کند که شاید ۵-۶ نفر بیننده هم نداشته باشد! واقعاً خنده دار است.

عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرنگار مهر به برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتسال اشاره کرد و اظهار داشت: اگر جام ملت‌های آسیا در آبان برگزار شود، دو فرصت خوب برای آماده سازی در پیش داریم؛ تورنمنت کاسپین و تورنمنت تایلند. کمیته فوتسال در حال رایزنی با آذربایجان، روسیه و قزاقستان است که تورنمنت کاسپین در ایران برگزار شود. برای تورنمنت تایلند هم اسپانیا موافقتش را اعلام کرده است. باتوجه به کم بودن رویدادهای فوتسالی، بعید است اسپانیا به تایلند نیاید. همچنین لیتوانی میزبان جام جهانی فوتسال هم با وساطت و مذاکره ایران، موافقتش را برای حضور در تایلند اعلام کرده است.

شمس در پایان با اشاره به قرارداد سنگین مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون و احتمال بازنده شدن ایران در پرونده شکایت به فیفا، گفت: اگر ایران در فیفا محکوم شود نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خواهیم داشت. آیا رئیس جدید فدراسیون می‌تواند این رقم را پرداخت کند؟ باید با هرکسی که مقصر این نوع قراردادها است برخورد شود تا دفعه بعد جرأت تکرار این اتفاقات را نداشته باشد. این در حالی است که هنوز پاداش ملی پوشان فوتسال و یا حقوق کادر فنی تیم ملی فوتسال کامل پرداخت نشده است. اگر یک هزارم این مبالغ را به فوتسال بدهند، دنبال قهرمانی جهان خواهیم بود نه صعود به جام جهانی!