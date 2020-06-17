محدودیت های کرونایی ادامه یابد/مردم رعایت کنند

ماموستا عبدالقادر بیضاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا بیماری است که امروز دنیا را درگیر کرده است افزود: مردم نباید فراموش کنند عدم توجه برای مقابله و پیشگیری از آن مضرات جبران ناپذیری به همراه دارد، تنها راه نجات و قطع زنجیره این بیماری رعایت موارد بهداشتی توسط تک تک مردم است.

وی با تاکید اینکه باید قرنطینه خانگی را جدی گرفت عنوان کرد: تاکنون اقدامات ارزنده‌ای توسط بخش بهداشت و درمان در کشور و آذربایجان غربی به تبع آن ارومیه در زمینه مهار کرونا صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست باید مردم را نسبت به خطرات این بیماری بیشتر آگاه کرد.

ماموستا بیضاوی با اشاره به افزایش روزانه آمار مبتلایان و نیز فوتی‌های ناشی در این بیماری در ارومیه اضافه کرد: حفظ سلامت شهروندان در شرایط کنونی در اولویت بوده و امیدواریم با رعایت کامل دستورالعمل بهداشتی توسط مردم بتوانیم با کمتریم تلفات ویروس را مهار کنیم.

امام جمعه اهل سنت ارومیه خطاب به مسئولان در زمینه اعمال دوباره محدودیت‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی برای جلوگیری موج دوم کرونا در استان افزود: مردم نیز باید بدانند بی توجهی به هشدارها و عدم رعایت موارد بهداشتی نه تنها باعث آسیب جدی به خود و خانواده شأن می‌شود بلکه در برابر سلامت سایر افراد و جامعه نیز مسئول هستند.

ماموستا بیضاوی با اشاره به تعطیلی برخی مراسم‌های مذهبی و دینی، مراسم جشن و عزا اضافه کرد: با وجود این محدودیت‌ها شاهد برگزاری برخی مراسم در روستاها و مناطقی از شهر هستیم که این امر مورد قبول نبوده و دستگاه‌های نظارتی باید به صورت قانونی برخورد کنند.

وی اطلاع رسانی، آگاه سازی مردم در خصوص عواقب این بیماری را بهترین راه مقابله با این بیماری دانست و گفت: رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی، قرنطینه خانگی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تداوم محدودیت‌ها در روزهای آینده باید در دستورکار مردم و مسئولان استان و ارومیه قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به شیوع بیماری‌های مسری در طول تاریخ اضافه کرد: بیماری کرونا نیز همانند بیماری‌های طاعون، وبا و… در طول زندگی بشر بودند یک بیماری مسری است و تنها راه رعایت بهداشت و هشدارهای بهداشتی از سوی نهادهای ذیربط است، این بیماری هنوز ناشناخته بوده و تا پیدا شدن راه‌های درمان و پیشگیری مردم خودشان مسئول سلامت خود، خانواده و جامعه هستند.

در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت بهداشت آذربایجان غربی جزو ۱۰ استان با وضعیت قرمز در زمینه شیوع بیماری کرونا است.