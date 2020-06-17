عزاداری ۵۰ ساله شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه خان برگزار شد

آیت الله ملک حسینی رئیس مدرسه علمیه خان شیراز گفت: مراسم سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه بیش از ٥٠ سال است که در این مدرسه تاریخی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم هر ساله با حضور علما، روحانیون و مردم استان‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود، افزود: اشاعه سیره عملی آن امام همام برای نسل جوان و ترویج خدمات ایشان از اهداف برگزاری این مراسم در مدرسه خان شیراز است.

مدرسه خان مدرسه‌ای تاریخی است که توسط الله‌وردی خان گرجی و پسرش امام قلی خان در شهر شیراز و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده است.

مدرسه خان به عنوان کانون و نگین حوزه‌های علمیه استان بیش از ۵۰ سال است که آئین سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) را برپا می‌دارد.