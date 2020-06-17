احمد توکلی نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های رئیس دیوان محاسبات گفت: ریاست این نهاد مهم کشور باید بر عهده کسی گذاشته شود که دست پاک، متخصص، بی‌طرف و شجاع باشد.

وی با اشاره به اینکه نباید در سوابق رئیس این دیوان شک و شبهه مالی وجود داشته باشد، گفت: اگر چنانچه در سوابق رئیس دیوان محاسبات کشور شک و شبهه وجود داشته باشد، همانند برخی فراد که برادرانشان زمین صد هکتاری گرفتند، نمی‌توان به او اعتماد کرد، بنابراین باید کسی روی کار بیاید که سابقه‌اش پاک باشد، چون او می‌خواهد از مسئولین حسابرسی کند و به نمایندگان گزارش دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: رئیس این نهاد تنها زمانی می‌تواند با متخلفین مالی برخورد کند که دست پاک و شجاع باشد، در غیر این صورت نمی‌تواند برخورد اساسی داشته باشد.

توکلی با تاکید بر اینکه رئیس دیوان محاسبات باید به مسائل مالی اشراف داشته باشد، گفت: علاوه بر مواردی که ذکر شد، تخصص مورد دیگری است که رئیس این نهاد باید از آن برخوردار باشد و از مسائل مالی و اقتصادی سر دربیاورد.