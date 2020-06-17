ته دلم از قهرمانی پرسپولیس قرص نیست/ انصاریفرد ۶ ماه فقط دروغ گفت

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش بینی اش از ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران و احتمال قهرمانی پرسپولیس گفت: فوتبال کاملاً غیر قابل پیش بینی است و اینکه پرسپولیس را از الان قهرمان بدانند، صد درصد اشتباه است. خبرهایی بود که بعضی از تیمها مخفیانه تمرین میکردند. بازیهای باقیمانده بخصوص دو مسابقه نخست برای پرسپولیس اهمیت زیادی دارد و اصلاً حاشیه امنیتی برای سرخپوشان وجود ندارد.
پیشکسوت پرسپولیس تاکید کرد: از الان ته دلم برای قهرمانی قرص نیست. امکان زیادی وجود دارد که ورق به یکباره برگردد. البته بازیکنان پرسپولیس خودشان حرفه ای هستند و به این موارد آگاهی دارند. وقتی که بدن بازیکنان پرسپولیس خواب بود، یکسری تیمها مخفیانه تمرین کردند بخصوص تیمهایی که «جرزنی» میکنند و شرایطشان خوب نیست. بازیکنان پرسپولیس کار سختی دارند و باید از قهرمانیهای قبلی خود دفاع کنند.
پنجعلی در ادامه به احتمال جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس طی روزهای آینده اشاره کرد و افزود: معتقدم بیرانوند بهترین دروازه بان آسیا است و در قهرمانیهای اخیر پرسپولیس کاملاً مؤثر بوده است. امیدوارم پرسپولیس برای او جایگزین خوبی بیاورد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رادوشوویچ میتواند جایگزین مطمئنی برای بیرانوند باشد؟ تصریح کرد: رادو خوب است ولی قابل مقایسه با بیرانوند نیست. بیرانوند خصوصیاتی دارد که کمتر دروازه بانی از آن بهره میبرد. او در محوطه جریمه سلطنت میکند. این امتیاز بزرگی برای یک دروازه بان و تیمش است که محوطه جریمه را «جمع» میکند. علاوه بر این پرتابهای بلند دست بیرانوند باعث میشود موقعیتهای ضد حمله خطرناکی نصیب تیمش شود که فشار را روی تیم حریف دو چندان میکند. آدمهایی که فنی هستند بیشتر متوجه صحبتهایم میشوند.
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه تمجیدش از دروازه بان پرسپولیس گفت: بیرانوند روی شوت از راه دور گل نمیخورد. او زاویه بندیهای درستی دارد و در مجموع یک دروازه بان استثنایی است. من در این چند سال حداقل در قاره آسیا چنین دروازه بانی ندیدم و برایش آرزوی موفقیت میکنم.
پنجعلی در واکنش به شایعاتی که درباره احتمال جذب پیام نیازمند دروازه بان سپاهان برای فصل آینده به گوش میرسد، اظهار کرد: کادر فنی پرسپولیس باید تصمیم درستی بگیرد. داود فنایی مربی دروازه بان های پرسپولیس خودش در چارچوب دروازه این تیم ایستاده و میداند کار، سخت است. او صد درصد کسانی را انتخاب میکند که آگاهی کافی از عملکردشان دارد. ان شاءالله کسی بیاید که جای بیرانوند را پر کند.
مسئول آکادمی باشگاه پرسپولیس همچنین در خصوص شرایط تیمهای پایه این باشگاه به خبرنگار مهر گفت: باید بگویم محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل سابق باشگاه برای تیمهای پایه هیچ کاری نکرد. او واقعاً ۶ ماه فقط به ما دروغ گفت و پرداخت مطالبات را به امروز و فردا موکول میکرد. نمیتوانم این کار او را فراموش کنم. درباره مدیریت جدید باشگاه هم باید بگویم که روز گذشته جلسهای داشتیم. قرار شد ۵۰ درصد مطالبات کادر فنی تیمهای پایه را شنبه هفته بعد بدهند و ۵۰ درصد باقیمانده را در روزهای دیگر.
پنجعلی در پایان تاکید کرد: قراردادهای بازیکنان و اعضای کادر فنی تیمهای پایه پرسپولیس ناچیز است و به یک میلیارد نمیرسد. آنها یک سال و نیم هیچ پولی دریافت نکردند و خیلی در حقشان ظلم شد. هرکسی آمد به مریان پایه پرسپولیس ظلم کرد در حالی که در این مدت حداقل ۱۴۰ میلیارد تومان در پرسپولیس هزینه شد.
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