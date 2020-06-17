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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۱۶

روزنامه نگار صهیونیست: ظرف ۳ ساعت اردن را اشغال می‌کنیم!

روزنامه نگار صهیونیست: ظرف ۳ ساعت اردن را اشغال می‌کنیم!

یک روزنامه نگار و تحلیلگر صهیونیست، در راستای شیوه زورگویانه و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی، عبدالله دوم پادشاه اردن را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک روزنامه نگار و تحلیلگر صهیونیست، در راستای شیوه زورگویانه و تحریک آمیز رژیم صهیونیستی، عبدالله دوم پادشاه اردن را تهدید کرد.

ایدی کوهن روزنامه نگار صهیونیست در توییتی ضمن به سخره گرفتن پادشاه اردن گفت: اگر عبدالله دوم پادشاه اردن به فکر جنگ با اسرائیل بیافتد، ظرف سه ساعت با دو تانک اردن را اشغال می کنیم و نظامیان ما در عبدون(محله ای در غرب امان و از مناطق مدرن که سفارت آمریکا هم در آن قرار دارد) نوشیدنی میل خواهند کرد!

القدس العربی نوشت: این رجز خوانی روزنامه نگار اسرائیلی از سوی کاربران بی پاسخ نماند و یکی از آنها گفت که اگر کشور اردن را با دو تانک ظرف سه ساعت اشغال کنید ما عراقی ها با اتوبوس ظرف ۱۵ دقیقه به تل آویو می رسیم.

گفتنی است که عبدالله دوم، پادشاه اردن در جریان دیدار با شماری از روزنامه‌نگاران  با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی، گفته بود: موضع اردن نسبت به مسأله فلسطین ثابت است.

وی بر حمایت کشورش از ملت فلسطین تأکید کرد و گفته بود که اردن در این باره با فلسطینی‌ها، طرف‌های عرب و بین‌المللی در ارتباط است.

پادشاه اردن همچنین ضمن محکوم کردن طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی هم، اعلام کرده بود: اجرای این طرح بی‌پاسخ نمی‌ماند.

کد مطلب 4951847

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
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      ما از اردن در مقابل تهاجم حمایت میکنیم
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
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      خودشون مشکلاتشونو حل کنن
    • نبی IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
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      تااسراعیل فقط 7دقیقه طول می‌کشد که ایران آنجا باشد
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
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      فراموش کرد هنوز نمی داندخانه عنکبوتی شان برای یک لحظه با خاک یکسان میشود
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
      0 0
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      ظرف ۳ سال هم این غلط را نمی تونن بکنن ....
    • IR ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      سلام اردون جان از فردا منتظر هواپیماهای ما باشید تا مستشاری با شماها باشیم تا ببینیم اسرائیل بازهم جرات میکند رجز خانی کند گروه حزب الله اردنی

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