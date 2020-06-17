آرش جابری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعویق مسابقات لیگ دسته اول فوتسال گفت: ما در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال برای برگزاری مسابقات انجام وظیفه می کنیم. بحث تعطیلی این مسابقات مطرح نبود. با رعایت پروتکل های بهداشتی مسابقات را برگزار می کنیم. خوشبختانه تیم های لیگ برتری همکاری خوبی داشتند و روز جمعه فینال رفت لیگ برتر را برگزار می کنیم. ان شاءالله تیم های لیگ دسته اول هم همکاری می کنند و طبق پروتکل پیش می رویم. فکر می کنم شنبه یا یکشنبه هفته بعد برنامه جدید را برای لیگ دسته اول اعلام می کنیم.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال با بیان اینکه شرایط برای برگزاری فینال در اصفهان و تبریز فراهم است، تاکید کرد: اعضای دو تیم روز گذشته هم تست دوم کرونای خود را پشت سر گذاشتند اما به خاطر تعطیلی، امروز موفق نشدند این تست ها را ارسال کنند. ان شاءالله فردا این تست ها هم می رسد و مراجع ذیصلاح آنرا بررسی می کنند.

جابری در واکنش به شائباتی که از احتمال بخشیده شدن محرومیت علی اصغر حسن زاده بازیکن گیتی پسند برای بازی رفت فینال مطرح شده است، یادآور شد: اسامی محرومان بازی رفت طبق گزارش داور و کمیته انضباطی مشخص است. تا امروز هم که آقای حسن زاده جزو محرومان بازی رفت است.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال در پایان گفت: بعد از تنش هایی که در هفته اخیر بین دو تیم مس و گیتی پسند ایجاد شد، ما هم اطلاعیه ای صادر کردیم. از دو باشگاه تشکر می کنم که مسائل عنوان شده را رعایت کردند. امیدوارم آنها در طول بازی و در عمل هم به قولشان عمل کنند و شاهد دیدار خوبی باشیم.